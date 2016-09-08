Астана, 8 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Карим Масимов освобожден от поста премьер-министра Казахстана. Соответствующий указ опубликован на сайте Акорды сегодня, 8 сентября.

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«Назначить Масимова Карима Кажимкановича председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, освободив от должности премьер-министра Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Правительству предписано работать в прежнем режиме до утверждения нового состава. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Бакытжан Сагинтаев, до этого момента занимавший кресло первого заместителя главы правительства.

Напомним, уход Карима Масимова с поста премьер-министра был ожидаемым. Эксперты предсказывали такой исход для главы Кабмина во время и после митингов против поправок в земельное законодательство. Однако Масимов удержал за собой пост.

«Видимо, это не та мина, на которой мог бы подорваться наш премьер-министр», — прокомментировала в мае ситуацию социолог Гульмира Илеуова.

Однако слухи не прекращались. Сегодня, 8 сентября, утром СМИ со ссылкой на неназванный источник сообщили, что в пятницу, 9 сентября, состоится расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, и по итогам заседания Карим Масимов оставит свой пост. Информация подтвердилась с опережением.

Напомним, Масимов возглавлял правительство с 2007 по 2012 год, затем два года он руководил администрацией президента Казахстана. 2 апреля 2014 года Масимов вновь возглавил правительство страны.