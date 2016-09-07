Либревиль, 8 сентября, 2016, 02:13 — ИА Регнум. Али Бонго не допустит пересчета голосов выборов, в результате которых он был переизбран на пост президента Габона, сообщает International Business Times 8 сентября.

Foreign and Commonwealth Office Али Бонго

«В моей стране уважают закон. Никто не может просить меня нарушать закон. И я не буду просить кого-либо нарушать закон», — сообщил президент Габона в своем выступлении на французском радио.

А согласно закону, принятому парламентом Габона в 1996 году, пересчет голосов президентских выборов в стране может быть инициирован только Конституционным судом. Таким образом, по словам Али Бонго, требования оппозиции, правительства Франции, миссии Евросоюза и руководства Африканского союза о пересчете голосов с участием международных наблюдателей, просто незаконны.

«Закон, принятый в 1996 году, управляет всем процессом выборов. Мои оппоненты знают это — [многие из них] сами голосовали за этот закон, когда я даже не был в правительстве», — заключил Бонго.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, вчера миссия Евросоюза в Габоне присоединилась к ранее озвученным требованиям Африканского союза, Франции и оппозиции страны о пересчете голосов президентских выборов, которые прошли в африканском государстве 27 августа. По словам главы наблюдателей от ЕС Марии Габриэль, их подозрение вызвал отчет избирательной комиссии в районе Хаут-Огове, согласно которым действующий президент набрал 95,46% голосов при явке 99,9% избирателей.

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Несколькими днями ранее о необходимости пересчета голосов президентских выборов в Габоне заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Африканский союз также поддержал требование пересчета голосов, впервые высказанное лидером оппозиции Жаном Пином — панафриканская организация уже направила для этой цели делегацию во главе с президентом Чада Идрисом Деби.

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Недовольство оппозиции «нечестными выборами» в Габоне ранее привело к массовым беспорядкам, в результате которых 1 сентября оказался сожжен парламент страны. Жертвами уличных столкновений в Либревиле стали шесть человек, сотни человек получили ранения, не менее 1200 протестующих были арестованы.