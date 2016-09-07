Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Семьдесят пять лет назад, 8 сентября 1941 года, немецкие войска захватили город Петрокрепость (Шлиссельбург) у истока Невы и полностью заблокировали Ленинград с суши. В этот же день в результате массированного налета немецких бомбардировщиков сгорели Бадаевские продовольственные склады, что стало провозвестником чудовищного голода в первую блокадную зиму.

gov.spb.ru Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище

Блокада Ленинграда, которую подготовили и осуществили немецкие и финские войска, при участии испанской «Голубой дивизии», стала одним из самых страшных военных преступлений в истории человечества. Она продолжалась 872 дня и была полностью ликвидирована только в январе 1944 года. За это время город потерял, по разным оценкам от 600 тыс. до 1,5 млн своих жителей, причем подавляющее большинство людей погибли от голода, ставшего следствием вражеского окружения.

В день 75-летия начала блокады в Санкт-Петербурге, по традиции, пройдут многочисленные памятно-траурные мероприятия. Начнутся они в 9:30 у дома №14 по Невскому проспекту, где будут возложены цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

В 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище состоится траурная церемония возложения венков и цветов, в которой примут участие руководители исполнительной и законодательной власти города. Спустя час, в полдень, на Пискаревском кладбище откроют памятную плиту в честь жителей Крымского полуострова, участвовавших в защите Ленинграда. Вместе с первыми лицами Петербурга в мероприятии примет участие глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Торжественно-траурная церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда пройдет на площади Победы. Такие же памятные акции пройдут на всех кладбищах, где похоронены жертвы блокады и защитники города, у мемориалов в память о событиях Великой Отечественной войны.

«Ценой многих и многих тысяч жизней наши солдаты вместе с жителями осажденного города защитили его от врага, выстояли и победили. Их оружием в беспощадной борьбе с фашизмом стали самоотверженность и взаимовыручка, стойкость и мужество, безграничная любовь к своему городу и своей стране», — говорится в обращении по случаю трагической даты губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

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В день 75-летия начала вражеской блокады в центре города-героя Ленинграда продолжает висеть памятная доска барону Карлу Маннергейму — главнокомандующему финскими войсками, которые замыкали северное полукольцо окружения и способствовали массовой гибели гражданского населения Ленинграда.

Доска Маннергейму ждет того, кто ее снимет

Как известно, созданная в СССР после войны Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, изучив многочисленные свидетельства военных преступлений финских войск на оккупированной советской территории, документально установила, что вину за них несут финское правительство и командование финской армии.

Таким образом, на Захарьевской улице северной столицы висит памятный знак союзнику гитлеровских нацистов и военному преступнику, лишь по стечению обстоятельств избежавшему трибунала.

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В День памяти жертв блокады у мемориала пройдет сразу несколько протестных акций. С 14:30 до 16:00 активисты Ленинградского отделения всероссийского движения «Суть времени» проведут массовый пикет. Его цель — выразить протест увековечиванию памяти военных преступников, а также объявить о создании экспертной группы, в которую войдет широкий круг историков и общественных деятелей, готовых отстаивать историческую правду.

Продолжат своё пикетирование доски Маннергейму и представители молодежной организации КПРФ. С 14:00 до 20:00 будут проводиться одиночные пикеты в режиме нон-стоп. Участники акции будут выходить к позорной доске с портретами героев Советского Союза, погибших в боях с финскими войсками под руководством маршала Маннергейма. Также в пикетах примут участие активисты в форме советских солдат времен Великой Отечественной войны.

А в 18:00 на площади Ленина у Финляндского вокзала пройдет митинг против появления доски Маннергейму и попыток оправдать нацистских преступников.