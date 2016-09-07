Ашхабад, 7 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Работающие в бюджетной сфере жители Марыйского и Лебапскоого велаятов (бывшие Марыйская и Чарджоуская области) Туркмении не получают заработную плату с июня 2016 года. Также многие из них не могут получить причитающиеся им отпускные, пишет сайт «Хроника Туркменистана».

David Stanley Туркменский лаваш

По информации туркменских правозащитников, граждане опасаются открыто выражать недовольство, вызванное длительными задержками оплаты труда со стороны государства.

«Некоторые группами ходят в этрапские (районные) или городские финотделы, надеясь «выбить» хоть часть денег для своих организаций или выяснить, когда все-таки выплатят заработанные средства. В лучшем случае им отвечают, что все поступающие деньги в первую очередь идут на оплату пенсий и пособий», — подчеркнули они и добавили, что учителя и врачи вынуждены брать у торговцев продукты в долг.

Помимо того, правозащитное издание заострило внимание на том, что работающие в столице Туркмении консульства иностранных государств при выдаче виз отказываются принимать туркменские манаты и требуют за свои услуги оплату исключительно в долларах США.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2015 года власти Туркмении ввели ограничения на приобретение иностранной валюты жителями этой республики. Через некоторое время местные банки установили новые правила покупки инвалюты — у граждан стали требовать справку с места работы и банковскую карту. Также в июле 2016 года в Туркмении ограничили доступ к иностранной валюте всем местным компаниям, не занимающимся постройкой спортивных объектов для Азиатских спортивных игр — 2017. По мнению правозащитников, эти меры были предприняты по причине возникшего в республике острого дефицита валютных резервов.