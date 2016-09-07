Севастополь, 7 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Всенародные выборы губернатора Севастополя могут состояться осенью будущего года. Для этого законодательное собрание должно утвердить изменения в устав и принять необходимые законы. Об этом на пресс-конференции 7 сентября заявила председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Закон о выборах губернатора необходим, и он будет рассмотрен. Тогда у нас будет вся законодательная база для проведения выборов губернатора или для проведения референдума», — сказала Алтабаева.

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Она добавила, вопрос об изменении в устав города для проведения всенародных выборов будет вновь внесен для обсуждения депутатами. Алтабаева высказала надежду, что необходимое число голосов — две трети, то есть 16 из 24 голосов — будет набрано.

Добавим, что две попытки принять соответствующие изменения в устав были провалены.

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Алтабаева также сообщила, что ЗС готовит проект закона о городском референдуме. Законопроект уже получил оценку и замечания в правовом управлении и ЦИК, сейчас в него вносятся поправки. Кроме того, парламент должен принять закон о выборах губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Севастополя заявлял, что готов принять участие в выборах.

Дмитрий Овсянников готов к прямым выборам губернатора Севастополя

«Насколько я знаю, Дмитрий Владимирович Овсянников хочет избираться. Если он будет избираться, то это будет через год, и этот год для него будет очень непростым — он должен будет доказать, что Севастополь идет по пути развития», — сказала спикер.