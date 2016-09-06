Либревиль, 7 сентября, 2016, 00:37 — ИА Регнум. «Международное сообщество» в лице правительства Франции, Африканского союза и миссии Евросоюза требует пересчета голосов на выборах в Габоне, сообщает Reuters 6 сентября.

Цитата из м/ф «Гриффины». реж Питер Шин, Джеймс Пурдум, Доминик Бьянчи, .... 1999. США Жест

Как сообщает информагентство, миссия Евросоюза в Габоне присоединилась к ранее озвученным требованиям Африканского союза, Франции и оппозиции страны о пересчете голосов президентских выборов, которые прошли в африканском государстве 27 августа.

Президент Али Бонго, переизбранный в результате всенародного голосования, победил своего соперника Жана Пина с перевесом примерно в 5000 голосов. Избирательная комиссия Габона считает выборы «образцовыми», однако у международных наблюдателей появились претензии к результатам голосования в ряде избирательных округов. В качестве примера приводятся цифры из отчета избирательной комиссии в районе Хаут-Огове, согласно которым действующий президент набрал 95,46% голосов при явке 99,9% избирателей. При этом в остальных районах явка была около 48%.

«Правильность предварительных результатов для этой провинции, следовательно, ставится нами под вопрос», — заявила Мария Габриэль, главный наблюдатель от ЕС на выборах.

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Несколькими днями ранее о необходимости пересчета голосов президентских выборов в Габоне заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Африканский союз также поддержал требование пересчета голосов, впервые высказанное лидером оппозиции Жаном Пином — панафриканская организация уже направила для этой цели делегацию во главе с президентом Чада Идрисом Деби.

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Однако избранный президент Али Бонго «выглядит непреклонным» — правительство отказывается инициировать пересчет голосов. В ответ на реплику премьер-министра Франции из европейской страны был отозван посол Габона. По той же причине вчера в отставку был вынужден уйти министр юстиции Серафин Мудунго.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее недовольство оппозиции «нечестными выборами» в Габоне привело к массовым беспорядкам, в результате которых 1 сентября оказался сожжен парламент страны. Жертвами уличных столкновений в столице, Либревиле, по уточненным данным, стали шесть человек, сотни человек получили ранения разной степени тяжести, не менее 1200 протестующих были арестованы после подавления беспорядков.