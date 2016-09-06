Хельсинки, 6 сентября, 2016, 22:46 — ИА Регнум. Успешное сотрудничество в Арктике требует вовлечённости всех восьми арктических стран, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, выступая на семинаре в Хельсинки, посвящённом сотрудничеству североевропейских стран, сообщает пресс-служба МИД республики сегодня, 6 сентября.

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Особое внимание в своей речи Сойни уделил России, подчеркнув, что у Москвы есть значительные экономические и политические интересы в Арктике. Финский министр указал на то, что РФ также является очевидным партнёром в приполярном сотрудничестве, в частности, в Совете Баренцева/Евроарктического региона, период российского председательства в котором продлится до 2017 года.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Финляндии, сегодня существует геополитическую напряжённость, которой не было, когда создавался Арктический совет. Тем не менее, подчеркнул Тимо Сойни, в рамках организации продолжается совместная работа по вопросам развития Арктики при участии всех стран-членов.

Напомним, выступая в феврале этого года в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Сойни заявил о том, что Россия наращивает военное присутствие в своей Арктической зоне. «Понятно, что существует обеспокоенность по поводу мотивов этого развития (военного — прим. ИА REGNUM ) и его возможных последствий», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.