Хельсинки, 2 февраля, 2016, 20:24 — ИА Регнум. Изменения в области политики безопасности, происходящие за пределами Арктики, тем не менее, могут иметь последствия и для Арктического региона. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сообщает пресс-служба МИД республики сегодня, 2 февраля.

NASA Goddard Space Flight Center Арктический морской лед

По словам Сойни, обычно Арктика представляется регионом с низким риском военной конфронтации. «Это по-прежнему справедливо, и надеемся, что он останется таким и в будущем», — подчеркнул глава МИД Финляндии. Тем не менее, по его словам, ситуация в области политики безопасности в целом изменилась. Сойни напомнил о политической напряженности между РФ и Западом, которая стала результатом применения военной силы на Украине со стороны России, а также «незаконного присоединения Крымского полуострова».

Изменения в области безопасности могут иметь последствия и на Крайнем Севере, считает Сойни. По его словам, все больше внимания уделяется политике безопасности и военной составляющей в Арктике.

Глава МИД Финляндии подчеркнул, что Россия наращивает военное присутствие в своей Арктической зоне. «Понятно, что существует обеспокоенность по поводу мотивов этого развития (военного — прим. ИА REGNUM) и его возможных последствий», — отметил он.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Финляндии, все государства-члены Арктического совета, а также страны-наблюдатели должны тесно сотрудничать для того, чтобы избежать ненужной напряженности в арктических вопросах.

«По моему опыту, подход России в Арктическом совете и в вопросах сотрудничества на севере в основном подразумевает кооперацию. Например, Россия выразила готовность продолжить свое участие в Cовете Баренцева Евро-Арктического региона и в партнерстве «Северное Измерение», — заявил Тимо Сойни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.