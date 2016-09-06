Ашхабад, 6 сентября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Министерство образования Туркмении вручило первоклассникам всех школ республики обучающие компьютеры, собранные местной госкомпанией «Oguzabat». Об этом сегодня, 6 сентября, сообщил информационно-аналитический портал «Хроника Туркменистана».

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Туркменские правозащитники отметили, что «нынешний подарок — это игрушка, имитирующая настоящий компьютер». На презентованных школьникам «ноутбуках» есть программы с упражнениями по грамматике, арифметике и развивающие игры.

«Монитор, хоть и цветной, но довольно маленький, что для детей шести лет не очень хорошо. Закачать в него или скачать из него ничего невозможно, так как операционная система, как таковая, отсутствует. Нет и USB-портов. В магазинах Ашхабада они продаются по цене 60 — 70 манат (1111 — 1297 рублей)», — пишет издание.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству закупить свыше 123 тысяч нетбуков для первоклассников. Министерство торговли и внешнеэкономических связей республики заключило контракт на закупку мобильных компьютеров с консорциумом китайских компаний. В итоге туркменские власти в очередной раз остановили свой выбор на нетбуках фирмы «Lenovo».

Отметим, что решение властей Туркмении о закупке неполноценных мобильных компьютеров для учеников первых классов могло быть принято по причине острого дефицита валютных резервов в стране.