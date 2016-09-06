Вильнюс, 6 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Нет никакой, даже минимальной угрозы военного вторжения со стороны России, о чем каждый день сообщают «обмусоленные валаткодельфные (от фамилии одного из самых известных литовских обозревателей Римвидаса Валатки и самого популярного в Литве портала Delfi — прим. ИА REGNUM ) источники примитивной пропаганды». Об этом заявил сегодня, 6 сентября, депутат Сейма Литвы Аудрюс Накас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньё

По его словам, огромную угрозу для литовского народа и его выживания («не для государственности Литвы, ее уже почти не осталось, она сейчас приобрела больше символичное значение») представляют собой те, кто каждый день врет об угрозе со стороны России.

«Во времена Сметоны (президент Литвы в межвоенное время — прим. ИА REGNUM ) таких лгунов без всяких церемоний можно было расстреливать или вынуждать бежать далеко-далеко. К сожалению, сейчас другие, современные (либеральные) времена. Пока что. Повторю: нет никакой, даже минимальной угрозы военного вторжения со стороны России — самую большую угрозу для Литвы представляют те, кто врут о такой угрозе», — заявил Накас.

В Литве об угрозе военного нападения России последние два года говорят высшие руководители страны, активнее всего президент Даля Грибаускайте. Из-за «угрозы нападения» в Литве был возвращен воинский призыв.

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