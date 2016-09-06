Волгоград, 6 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Волгограде ищут подрядчика на снос старого здания терминала международного аэропорта. Соответствующий электронный аукцион был объявлен ОАО «Международный аэропорт Волгоград» накануне, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября. Согласно конкурсной документации, демонтаж существующего капитального строения «Аэровокзал 200» должен быть выполнен за 45 дней. Проведение работ намечено на четвертый квартал текущего года.

A.Savin Аэропорт Волгограда

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Определят подрядчика через 1,5 месяца. Коммерческие предложения потенциальные подрядчики могут подавать до 23 сентября.

К победителю конкурса предъявлен ряд требований. В частности, работы по сносу здания должны вестись без ограничения сезонности, независимо от погодных условий и времени суток. Трудиться рабочие должны в три смены. Также подрядчик должен иметь в распоряжении экскаватор-разрушитель с навесным оборудованием и длиной стрелы не менее 30 метров. Кроме того, потребуются шесть электрогазосварщиков и столько же машинистов экскаватора, 10 монтажников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый терминал С в международном аэропорту Волгограда торжественно открыли 11 августа. Это стало успешным завершением очередного этапа модернизации воздушной гавани к чемпионату мира по футболу 2018 года. Рейсы внутренних авиалиний теперь будут отправляться из этого терминала. Что касается здания старого терминала, то его было решено снести. На его месте планируется возвести новый терминал B, площадь которого составит около 11−12 тысяч квадратных метров. Он также будет обслуживать внутренние авиационные потоки.