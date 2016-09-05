Минск, 5 сентября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. «Мы рассчитываем, что наши соотечественники за рубежом будут просовывать не только белорусскую культуру, но и способствовать расширению торгово-экономических связей. В этом контексте приятно отметить помощь, которую оказывают некоторые выходцы из Белоруссии в организации поставок продукции белорусского производства за границу», — заявил 5 сентября в Минске на заседании Консультативного совета по делам белорусов зарубежья министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, сообщает пресс-служба МИДа постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

В начале своего выступления Макей напомнил о войне на Украине, кризисе в Белоруссии и парламентской кампании в постсоветской республике. Он также обратил внимание на участие многих из присутствующих на нынешнем заседании в работе пятого «Всебелорусского народного собрания».

«Наша общая, как мне видится, с вами задача заключается в том, чтобы сделать всё возможное для того, чтобы сохранить нашу страну, чтобы она сохранила свою самостоятельность, суверенитет и государственность. Я лично считаю это самой главной задачей. Я надеюсь, что вы разделяете мою точку зрения, потому что, наверное, судьба нашего государства беспокоит всех нас. Мы должны сделать всё для того, чтобы наша держава сохранилась, и не только сохранилась, но и усиливалась и процветала», — сказал Макей.

По его словам, на втором заседании Консультативного совета будут обсуждены итоги совместной работы за прошедший период. «Я считаю, что главным положительным результатом работы министерства иностранных дел за прошлый год стало принятие правительством Республики Беларусь подпрограммы «Белорусы в мире» государственной программы «Культура Белоруссии» на 2016−2020 годы. Благодаря этому новому механизму, мы впервые имеем возможность оказывать финансовую поддержку проведению мероприятий организациями соотечественников за рубежом, и уже оказываем её», — сообщил Макей.

Он добавил, что «кроме этого механизма подпрограмма включает 22 группы мероприятий». Отметим, что белорусские налогоплательщики не информированы о предстоящих расходах и отчётах по уже проведённым мероприятиям.

В частности Макей обратил внимание на участие «представителей зарубежья в Международной летней школе белорусистики, которая была организована Республиканским институтом высшей школы 30 июня — 15 июля этого года в Минске». Он также сообщил, что в 2017 году состоится очередной седьмой «Съезд белорусов мира», организатором которого выступает общественное объединение «Отечество» («Бацькаўшчына»). «Считаю, что подготовка и проведение этого мероприятия станет одним из главных направлений работы в области взаимодействия с соотечественниками за рубежом в следующем году», — заявил чиновник.

«Мы знаем, что большинство организаций белорусов за рубежом нуждаются в финансовой поддержке, — сказал глава МИД Белоруссии. — Согласно национальному законодательству мы не имеем возможности проводить, скажем так, прямое финансирование зарубежных общественных учреждений. Но и этот вопрос не является неразрешимым».

«Мы рассчитываем, что наши соотечественники за рубежом будут просовывать не только белорусскую культуру, но и способствовать расширению торгово-экономических связей. В этом контексте приятно отметить помощь, которую оказывают некоторые выходцы из Белоруссии в организации поставок продукции белорусского производства за границу.

Глава МИД Белоруссии уделил особое внимание предложению члена Консультативного совета профессора Адама Мальдиса о создании в Минске «Белорусского дома», сообщив: «Подобные структуры успешно функционируют во многих соседних с Белоруссией странах. Это предложение ещё требует уточнения и детальной проработки, но на данный момент можно полагать, что в таком здании могли бы быть размещены музей белорусского зарубежья, организации, занимающиеся развитием сотрудничества как с белорусами зарубежья, так и с разнообразными обществами дружбы, организациями иностранных студентов, обучавшихся в Белоруссии. Там могли бы быть размещены также залы для проведения концертов, литературно-художественных встреч, съездов, конференций и другие учреждения родственного направления деятельности. В связи с этим прошу вас и ваши учреждения, бизнесменов белорусского происхождения рассмотреть возможность финансового участия в реализации такого проекта. Министерство иностранных дел поддерживает это предложение, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы реализовать эту очень интересную и заслуживающую внимания идею».

Согласно справочной информации МИДа Белоруссии, Консультативный совет был основан в 2015 году в соответствии с законом «О белорусах зарубежья» с возложением на МИД функции координатора развития сотрудничества с диаспорой. В состав КС входят «более 30 представителей белорусской диаспоры за рубежом» из 20 стран мира, в том числе: председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Белорусов России» Сергей Кандыбович, зампред главного правления Белорусского общественно-культурного товарищества в Польше Сегень Базыль, председатель Елгавского белорусского объединения «Злата» — депутат Сейма Латвии Зента Третьяк, председатель Всеизраильского объединения выходцев из Белоруссии Михаил Ольшанский, и.о. директора вильнюсской гимназии им. Ф. Скорины Диана Стахнович, председатель ассоциации «Культурный центр Белоруссии во Франции» Светлана Сурова, а также председатель Организации ветеранов г. Минеапалиса (штат Миннесота, США) Петр Жарков и «активистка белорусской диаспоры в Испании» — директор консультационно-языкового центра «Лингволандия» Светлана Яськова.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Белоруссии играет активную роль в реализации санкционированной Александром Лукашенко политики «белорусизации». В рамках данного курса реконструируются старые националистические мифы, носителями которых являются представители политической эмиграции на Западе (в том числе бывшие колаборатны и их потомки), а также создаются новые политические мифы. В конечном итоге, как отмечал накануне госпереворота на Украине Владимир Макей, у него и его товарищей должна появиться новая идентичность, отличная от традиционной идентичности белорусов.

Отметим, что ранее «белорусские дома» открывались за рубежом (например, в Польше) представителями прозападной оппозиции. За последние годы компетентным органам постсоветской республики удалось достичь заметных успехов в нейтрализации наиболее активной и радикально настроенной части оппозиции как в республике, так и за рубежом.