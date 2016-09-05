Тверь, 5 сентября, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Верховный суд России оставил в силе решение избирательной комиссии Тверской области об отказе в регистрации депутата Госдумы РФ шестого созыва, Вадима Соловьева в качестве кандидата на пост губернатора Тверской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 сентября в областной избирательной комиссии.

tver-kprf.ru Вадим Соловьёв

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Верховный суд сегодня, 5 сентября, рассмотрел апелляционную жалобу Вадима Соловьева на решение Тверского областного суда, ранее отказавшегося удовлетворить его иск к облизбиркому о регистрации его в качестве кандидата на пост губернатора.

Таким образом, решение областной избирательной комиссии и Тверского областного суда об отказе Соловьеву в регистрации на выборах остается в силе.

Выборы губернатора Тверской области, впервые с 2003 года, состоятся в единый день голосования 18 сентября. Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата — Игорь Руденя («Единая Россия»), Илья Клейменов («Коммунисты России»), Антон Морозов (ЛДПР). Вадим Соловьев, выдвинутый от КПРФ, в конце июля получил отказ в регистрации из-за недочетов в документах.

Между тем, на прошлой неделе члены избиркома области от КПРФ подали заявление в облизбирком об аннулировании регистрации кандидатов на должность губернатора Ильи Клейменова («Коммунисты России») и Антона Морозова (ЛДПР). В случае если эта жалоба будет удовлетворена, выборы в регионе придется отменять — из-за отсутствия конкурентности.

Явка на выборы губернатора Тверской области в 2003 году составила 58%. На пост претендовали 11 кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Владимир Платов, набравший всего 12,3% голосов. По итогам второго тура победил Дмитрий Зеленин, который руководил областью до 2011 года (на второй срок он уже был назначен). Сменил его в 2011 году Андрей Шевелев, который в марте 2016 года ушел досрочно в отставку.