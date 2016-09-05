Симферополь, 5 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В Крыму в осенне-весенний период 2016—2017 годов планируют работать 238 «средств размещения», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Крыма.

Константин Коровин. Балкон в Крыму

Напомним, в феврале 2015 года Минкурортов сообщало, что в осенне-весенний период в Крыму работало 262 отеля и санатория.

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«Круглогодично будет функционировать 50 санаториев, ориентировочно 65 объектов размещения готовы предоставить своим отдыхающим крытые и подогреваемые бассейны. Кроме того, в 2016 году открылись 11 новых круглогодичных отелей на 618 номеров, половина из которых работает по системе питания «все включено», — сообщил на вебинаре «Яркие идеи межсезонья» первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Игорь Котляр. — На данный момент формируется перечень объектов экскурсионного показа, планирующих работать в межсезонье. А на школьные каникулы Крым предложит интересные варианты семейного отдыха».

По словам замминистра, с середины сентября на полуострове стартует новый проект «Целебный Крым» — это делается для продвижения бренда курорта в осенне-зимний период. Проект предусматривает работу горячей линии «Вежливый Крым» каждую пятницу в режиме консультаций научных специалистов и практикующих врачей. Сотрудники лечебных курортов будут отвечать на вопросы потенциальных гостей и турагентов по природно-климатическим факторам курортных регионов полуострова.

«Врачи и специалисты-курортологи будут вести консультации по выбору места отдыха, показаниям и противопоказаниям к санаторно-курортному лечению, рассказывать о применяемых методиках лечения», — рассказал Игорь Котляр.

В пресс-службе Минкурортов Крыма корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что список отелей и санаториев, планирующих работать в межсезонье, ещё формируется и реальное их количество будет выше заявленного сейчас. При этом закрывшихся объектов размещения на территории республики нет.