Рига, 5 сентября, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Самому юному пациенту в Латвии, который страдает алкогольной зависимостью, было всего 10 лет, заявила врач Рижского центра психиатрии и наркологии Инга Ландсмане, сообщает портал Rus.delfi.lv.

(сс) Leonid Mamchenkov Дети и алкоголь

По словам Ландсмане, одна из самых больших проблем в Латвии, это доступность алкоголя. Так, по ее словам, почти 70% молодых людей считают, что без проблем могут купить спиртные напитки.

Что касается одурманивающих веществ, то, по словам врача-нарколога, в Латвии гораздо меньше стали употреблять спайс, и самым популярным наркотиком среди 15−16 летних молодых людей теперь является марихуана.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным исследования Центра контроля и профилактики заболеваний, опыт регулярного употребления алкоголя есть у каждого третьего латвийского подростка в возрасте от 15 до 16 лет. А 65% из этой возрастной группы хотя бы раз в жизни находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В Латвии 15−16 лет это не предел — алкоголь употребляют дети еще более младшего возраста.

«Латвия — лидер по употреблению алкоголя несовершеннолетними, не достигшими 13 лет и раньше. И это камень в огород родителей, потому что в этом возрасте дети должны быть под строгим контролем», — рассказывает представитель Центра контроля и профилактики заболеваний Айя Пелне.

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