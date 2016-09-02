Воронеж, 2 сентября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Воронежская область вошла в число регионов-лидеров по количеству открепительных удостоверений, выданных в преддверии выборов в Государственную думу седьмого созыва. Такие данные привел заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Vanderlindenma Выборы

В частности, в беседе с ТАСС, он заявил, что на 30 августа в Воронежской области выдано 2,5 тысячи открепительных удостоверений. Лидером среди регионов является Московская область (более 13 тыс.), 2,6 тыс. выдано в Башкирии. В Северной Осетии, как и в Воронежской области, — 2,5 тысячи открепительных документов.

Глава Центральной избирательной комиссии пообещала, что ЦИК изучит причины такого интереса к открепительным удостоверениям.

В то же время, необходимо отметить, что по сравнению с предыдущими выборами число выданных открепительных удостоверений в Воронежской области не так велико. Например, на прошлых выборах в Государственную думу, в 2011 году, за три дня до проведения голосования было выдано 26 тысяч открепительных удостоверений — более чем в 10 раз больше, чем выдано их сейчас. К выборам президента России в 2012 году в Воронежской области было выдано еще больше открепительных — более 38 тыс. штук. В сентябре 2015 года, когда в регионе проходили исключительно выборы регионального и местного уровня — в частности, депутатов областной думы и воронежской городской думы — за три дня до голосования было выдано более 17 тысяч открепительных удостоверений. Тогда же в избирком поступали жалобы от студентов местного вуза и работников одной из управляющих компаний — по заявлениям обратившихся, их принуждали голосовать на конкретных участках.

18 сентября в Воронежской области, как и по всей России, состоятся выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва. На выборах думы шестого созыва, в 2011 году, явка в Воронежской области составила 64,3% избирателей. 49,5% из них проголосовали за «Единую Россию», 21,8% за КПРФ, 14,4% за «Справедливую Россию» и 8,8% — за ЛДПР.