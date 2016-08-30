Москва, 30 августа, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму и Министерство природных ресурсов и экологии России планируют заключить соглашение о сотрудничестве по вопросам развития сельского и экологического туризма в России. Документ будет подписан в рамках второго Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 2−3 сентября 2016 года, сообщили в Ростуризме.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

«Россия охватывает 9 природных зон и располагает беспрецедентным многообразием экосистем. У нас есть обширные территории, практически не подвергавшиеся антропогенному воздействию, богатейшая флора и фауна. Имеются привлекательные сельскохозяйственные угодия и ландшафты. Все это уникальные ресурсы с точки зрения развития туризма, которые надо использовать на благо людей и самой природы. Развитие эко‑ и сельского туризма будет способствовать эффективной реализации туристического потенциала страны», — отмечает руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

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Напомним, в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, 2017 год в России станет Годом экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический. Большое внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России. Он позволяет путешественникам не только попробовать блюда национальной кухни, но и ближе познакомиться с историей, бытом и традициями регионов страны.

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