Москва, 30 августа, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Brent вновь под давлением на фоне возобновившихся опасений по поводу избытка предложения: Абу-Даби нарастили объемы добычи, а переговоры по заморозке в рамках ОПЕК вновь вызывают сомнения. Причем происходит все это на фоне сообщений о крупнейшем сокращении спекулятивных коротких позиций в истории, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Вполне возможно, что это лишь временная коррекция после избыточной реакции на заявление саудитов. Пока новых комментариев от официальных представителей ОПЕК не появлялось, рынок может сосредоточить внимание на отчетах по коммерческим запасам нефти. Сегодня, 30 августа, привлекут данные Американского института нефти (API), а 31 августа — еженедельный отчет от Минэнерго», — отметила Афанасьева.

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«Не исключено, что у Brent на текущий момент лишь кратковременная передышка перед новым рывком вперед. Любое движение в район 48,50 долл./баррель, дает привлекательные точки для входа покупками с целью на 50,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня. 30 августа, нефть демонстрирует положительную динамику на фоне растущего на мировых рынках спроса на более рисковые активы. По состоянию на 07.45 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,22% — до 49,56 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,45% — до 47,19 доллара за баррель.