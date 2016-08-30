Москва, 30 августа, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Нефть остается под давлением. Котировки марки Brent 29 августа снижались к уровню 49,20 доллара за баррель. Отчасти это обусловлено укреплением доллара, спровоцированным комментариями главы ФРС. Отчасти сомнениями относительно перспектив достижения договоренностей о заморозке объемов добычи на сентябрьской встрече стран-членов ОПЕК, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 30 августа, будут опубликованы данные от API по запасам нефти в США. Пик вождения в США подходит к завершению. А это может спровоцировать рост запасов, что неблагоприятно скажется на динамике энергоносителя», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня. 30 августа, нефть демонстрирует положительную динамику на фоне растущего на мировых рынках спроса на более рисковые активы. По состоянию на 07.45 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,22% — до 49,56 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,45% — до 47,19 доллара за баррель.