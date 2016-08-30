Якутск, 30 августа, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Уровень кредитования в Якутии упал на 1,2%, республика названа регионом Дальнего Востока, жителям которого реже всего банки дают в долг. Такие данные приводит кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и банковского дела Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Афанасий Фёдоров.

Франц фон Штук. Сизиф

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Уменьшение количества выданных жителям республики кредитов эксперт объясняет в том числе тем, что в последние годы у людей стала ниже средняя заработная плата и, соответственно, реальный доход. «Другими словами, уменьшается платежеспособность жителей. Естественно, что это отражается на получении новых кредитов и на возврат ранее полученных», — отметил Афанасий Фёдоров.

Он считает, что на недоверие банков жителям Якутии также влияет долг самой республики, превышающий 40 миллиардов рублей и весьма затратный в обслуживании. «Конечно же, отразилась и общая ситуация по России: падение экспорта, сокращение бюджета в федеральных учреждениях и, кстати, в муниципальных, потому что у города Якутска тоже имеются свои долги», — пояснил эксперт.

Он подчёркивает, что в связи с изменением экономической ситуации в целом по стране и падением заработной платы возросло количество проблемных долгов, что тоже повлияло на падение показателя одобрения кредитов.

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Афанасий Фёдоров обращает внимание на то, что большим спросом у жителей республики пользуются микрозаймы. «Они имеют совершенно грабительские проценты и никак не регулируются», — подчеркивает эксперт, настоятельно рекомендуя не пользоваться услугами организаций, выдающих микрокредиты.

Кандидат экономических наук напоминает, что раньше дальневосточных регионов и в том числе Якутии банки охотно выдавали кредиты: «Общая сумма долга населения на сегодня равняется около 11 миллиардам — это достаточно много».

Как сообщало ИА REGNUM, ипотека в Якутии пользуется спросом в основном только за счёт того, что квартиры в новостройках дают в долг под льготные проценты благодаря субсидиям из бюджета. В агентствах недвижимости отмечают: жители республики выбирают себе жильё по принципу чем дешевле, тем лучше, и с трудом набирают на первоначальный взнос.