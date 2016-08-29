Орел, 29 августа, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Часть задолженности по заработной плате перед работниками орловского завода «Дормаш» планируют погасить в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи зампредседателя правительства области Игоря Козина с коллективом предприятия 28 августа.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

По словам Игоря Козина, с 1 июля по 23 августа на счета судебных приставов поступило более 5,3 млн рублей. До 31 августа из этих средств рабочим предприятия перечислят 2,9 млн рублей в счет погашения долга по зарплате, «в ближайшее время» — еще около 2 млн рублей.

Кроме того, власти анонсировали проведение в середине сентября общего собрания коллектива предприятия по «юридическим основаниям».

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Начальник департамента промышленности и связи Орловской области Геннадий Парахин также сообщил, что после вступления в силу решения суда об отказе ООО «Меркатор Холдинг» об освобождении от ареста пяти произведенных бульдозеров приставы приступят к реализации этих бульдозеров. Деньги от их продажи также планируется направить на погашение долгов по зарплате.

Чиновник сообщил, что предстоит еще немало судебных процессов — по результатам анализа документации о хозяйственной деятельности предприятия. По мнению Парахина, уже сейчас известно о целом ряде фактов, которые позволят оспорить «многие хозяйственные сделки, которые осуществлялись собственником завода».

Правда, уверен представитель регправительства, судебные процессы не должны повлиять на работу завода.

На встрече отмечалось, что на данный момент все обременения на имущество завода и на счета, кроме сумм задолженности по заработной плате, сняты. Погашение задолженности по зарплате осуществляется в первоочередном порядке.

В настоящее время на заводе собирается два погрузчика и пять грейдеров. Правительство региона занимается поиском заказов для предприятия. Также ведутся переговоры с потенциальным инвестором, планирующим разместить крупный заказ.

О сложном финансовом положении некогда крупнейшего орловского завода «Дормаш» стало известно в 2015 году, и тогда же власти обещали разобраться с ситуацией. Однако за прошедшее время она только осложнилась.

Уже больше года на предприятии — перебои с выплатой зарплат, несколько раз рабочие выходили на митинги, встречались с руководством региона.

По данным на июль, долги по заработной плате составляли 42 миллиона рублей. После ареста имущества завода приставами было объявлено о выплате «части долга» — в миллион рублей. А 7 июля стало известно: часть нереализованного имущества предприятия на 1,3 млн рублей — автокран, прицеп, станки — передали «взыскателям», то есть работникам завода. Таким образом, рабочим, которые несколько месяцев не видели денег, зарплату «заплатили» оборудованием, которое не смогли продать.