Москва, 26 августа, 2016, 20:20 — ИА Регнум. 26 августа президент России Владимир Путин поддержал идею ввести в стране курортный сбор — соответствующее предложение выдвинуло Министерство финансов. По словам главы государства, деньги от курортного сбора должны направляться исключительно на развитие туристической инфраструктуры, и тем самым помогут уменьшить масштаб финансовой поддержки регионов со стороны федерального центра.

Советский плакат

«Мы считаем вполне возможным вводить курортный сбор, который должен быть приемлемым для отдыхающих — 50−100 рублей», — заявил глава Минфина Антон Силуанов. «Мы знаем, что в Совете Федерации эту идею поддерживают», — добавил он.

Теперь курортный сбор могут ввести одновременно в четырех наиболее популярных среди туристов регионах — Алтайском крае, Краснодарском крае, Крыму и в Кавказских Минеральных Водах (Ставрополье).

Между тем, идея отнюдь не нова. Опыт курортных сборов в России имеет достаточно большую историю — в Российской Федерации закон «О курортном сборе с физических лиц» действовал с 1991-го по 2004 год.

Дети возрастом до 16 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, пенсионеры и ряд других категорий граждан от сборов освобождались. Все остальные платили сбор по месту временного проживания. При этом предельная ставка по выплатам не превышала 5% от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Отменили сбор во многом из-за его неэффективности — поступления он обеспечивал весьма незначительные.

Вновь про курортные сборы заговорили весной 2011 года, когда Дмитрий Медведев, будучи президентом, поручил чиновникам проработать вопрос о возрождении местного налога. Тогда Медведев заявил, что инициативой к тому моменту уже активно занимались в ответ на просьбы ряда чиновников, среди которых был губернатор Ставропольского края.

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Тогда некоторые экономисты отнеслись к инициативе с настороженностью — указывалось, что по российским меркам сборы обеспечат весьма незначительные доходы. Кроме того, высказывались опасения, что введение сбора в курортной зоне фактически аналогично системе временной регистрации в Москве, а потому может повлечь схожие коррупционные процессы и мелкое незаконное предпринимательство. Наконец, сам сбор может отпугнуть отдыхающих и создать негативное информационное поле вокруг темы внутреннего туризма.

Как бы то ни было, но изучение предложения так и не было доведено до конца. По словам Медведева, работа «застряла в Минфине». В апреле разбираться с ситуацией было поручено вице-премьеру Дмитрию Козаку, однако уже в мае вопрос был закрыт — на совещании Минфина было принято решение, что вводить налог нецелесообразно из-за сложностей с его администрированием.

Вновь тему курортного налога Дмитрий Медведев поднял в сентябре 2014 года на Международном инвестиционном форуме — тогда он упомянул о возможности предоставления права муниципалитетам вводить специальные сборы, в том числе туристические и курортные.

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В мае 2015 года правительство отклонило проект введения в России туристического сбора, внесенный сенаторами Евгением Бушминым, Владимиром Петровым и Сергеем Рябухиным, поскольку он не получил одобрения ни одного «из заинтересованных ведомств».

В числе таких незаинтересованных ведомств, в частности, были Роспотребнадзор, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и Минюст. В правительстве пришли к выводу, что затраты на создание системы туристического сбора будут в разы больше, нежели полученная в результате прибыль, а подорожание курортов негативно отразится на развитии отечественного туризма.

В свою очередь туроператоры предостерегали, что людям будет непросто объяснить, за что они должны платить деньги при том состоянии, в котором находится инфраструктура многих российских курортов, в то время как необходимые средства для их благоустройства будут собраны лишь в течение нескольких лет после введения сбора.

Затишье по этому вопросу, однако, продолжалось недолго — уже летом 2015 года Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на министерство по делам Северного Кавказа сообщила, что налог может вернуться не раньше 2017 года. Соответствующий пилотный проект на 2016−2020 гг предлагалось запустить в Ставропольском крае на курортах Кавказских Минеральных Вод.

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Тогда министерство предложило сделать фиксированную ставку сбора в размере от 50 до 100 рублей за день проживания на территории городов-курортов. Предполагалось, что туристы будут оплачивать сбор в гостинице или пансионате во время заезда или отъезда — в министерстве выступили против включения налога в стоимость путевки. При этом планировалось опять же предусмотреть льготы для детей, пенсионеров и ветеранов.

Введение сбора в министерстве тогда также мотивировали необходимостью поддержания и улучшения инфраструктуры российских курортов, расширения туристических услуг и повышения качества обслуживания. По расчетам ставропольских властей на тот момент, доходы от сбора могли бы составить около 700−800 млн рублей в год.

Однако в апреле 2016 года Министерство экономического развития РФ опубликовало отрицательное заключение ОРВ на проект федерального закона «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Ставропольском крае».

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Согласно заключению МЭР, сумма сбора может составить 150 руб. с человека в день. Таким образом, к примеру, для семьи из 4-х человек на 2 недели, на 8400 руб. При этом ведомство раскритиковало проект за отсутствие указаний об осуществлении контроля и учета собранных средств, а также их распределении в дальнейшем.

Отметим, что курортный сбор получил заметное распространение в ряде европейских стран. Обычно его величина зависит от времени пребывания туриста на курорте. В мире принято различать два основных алгоритма монетизации курортного сбора — азиатский и европейский.

В первом случае турист платит в отеле фиксированную сумму в сутки или процент от стоимости услуг. Во втором варианте туроператор включает курортный сбор в стоимость тура. В этом случае деньги распределяются между туроператором, отельером и регионом.

Однако во многих популярных среди туристов странах, таких как Болгария, Турция, Индия, этого сбора нет вовсе.

Из стран ближнего зарубежья традиционно выделяют Абхазию, где туристические сборы существует с 2006 года. Курортный сбор вносится в виде единовременного платежа и его ставка составляет 30 рублей. Средства, поступающие от уплаты курортного сбора, зачисляются в доход местных бюджетов в размере 100%

Плательщиками курортного сбора являются иностранные граждане и лица без гражданства, которые не имеют постоянной или временной прописки в республике При этом от уплаты курортного сбора освобождаются в том числе дети в возрасте до 14 лет, инвалиды, а также лица, пребывание которых не связано с отдыхом.