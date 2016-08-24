Москва, 10 мая, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли в зоне ответственности российской группировки «Запад» до 1015 военных, в зоне ответственности Южной группировки войск — более 1985 украинских военнослужащих, сообщил 10 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Алексей Майшев

По его словам, в течение недели подразделениями Западной группировки войск отражены 14 контратак штурмовых групп трёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики (ЛНР) и Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника, по данным российского военного ведомства, составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два Leopard производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

«Подразделения Южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, восьми механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Спорное, Андреевка, Елизаветовка, Курдюмовка, Победа и Григоровка ДНР», — информировал он.

Также российские военные группировки «Юг» отразили контратаку штурмовых групп механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Красное в ДНР.

Противник, по словам Конашенкова, потерял свыше 1985 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе БТР М113 производства США, 26 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из которых 13 переданные Украине западными странами. Кроме того, уничтожены станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также три полевых склада боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, ВС России с 5 по 10 мая нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и промышленности на Украине. Минобороны уточнило, что в результате ударов были поражены объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

Кроме того, были поражены средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, пункты временной дислокации нацформирований и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки, уточнили в Минобороны.

Также Конашенков сообщал, что за неделю в плен ВС России сдались 13 украинских военных. Он добавил, что всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 594 самолёта, 270 вертолётов, 23 905 беспилотников, 512 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 15 964 танка и другие боевые бронированные машины, 1282 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 9437 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 21 570 единиц специальной военной автомобильной техники.