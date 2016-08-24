Минск, 24 августа, 2016, 16:15 — ИА Регнум. В 2016 году в Белоруссии с 40 га соберут более 500 тонн арбузов. Об этом 24 августа на пресс-конференции в Минске заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия постсоветской республики Владимир Гракун, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Минск, плодоовощной киоск

По словам чиновника, выращенные в Белоруссии арбузы «очень сладкие» и по данному показателю превосходят те, что продаются на белорусских рынках. Кроме того, сообщил замглавы Минсельхозпрода, в Белоруссии ежегодно мы обновляется по 500 га садов и выращенных яблок хватает не только для удовлетворения внутреннего рынка, но и для экспорта в Россию.

Отметим, что в силу климатических условий в Белоруссии были проблемы с выращиванием даже помидоров — отсюда наличие консервированных зелёных помидоров в меню советских граждан. Арбузы на белорусский рынок традиционно поставлялись из Херсонской и Астраханской областей.

В последние годы херсонские арбузы и другая плодоовощная продукция почти полностью исчезла с белорусского рынка — несмотря на декларации дружить и развивать торговлю с братской Украиной. Их место на рынке заняли астраханские, а также узбекские арбузы. Сейчас они продаются в Минске за 8−9 тысяч «старых зайчиков» за килограмм, это эквивалентно $0,4 — немыслимая для украинских аграриев цена.

Аналогично с помидорами: продукция белорусских тепличных комбинатов обходится жителям белорусских райцентров кратно дороже, чем жителям украинских городов при несопоставимых потребительских качествах. Причины, по которым грунтовые украинские овощи не присутствуют на белорусском рынке, как правило — административные препоны: проблема не только ввезти в Белоруссию скоропортящийся товар, но и продать. Благодаря политике «рыночного социализма», неотъемлемой частью которой является «импортозамещение» и уничтожение мелкорозничной торговли.

Строительство гипермаркетов в центрах городов и подконтрольность внутреннего рынка торговым сетям, упростило не только работу налоговиков, но и кошельки обывателей. За «вход на рынок» (возможность продать те херсонские арбузы или помидоры) владельцы торговых сетей требуют не только солидного вознаграждения себе, но и скидок на поставляемую продукцию для «стимулирования лояльности потребителей» — своих клиентов. Поставщики называют такую политику «выкручиванием рук» и тщетно пытаются найти альтернативу.

Кроме того, политика «импортозамещения», выгодная чиновникам Минсельхозпрода и не выгодная потребителям, нацелена на всяческое ограждение внутреннего рынка от даров украинских полей и садов. В результате в белорусских магазинах и оставшихся немногочисленных рынков нельзя найти, например, абрикосов, изобилие которых украинские селяне демонстрируют пассажирам следующих из Белоруссии поездов. Многие белорусы никогда не пробовали шелковицы, будучи знакомыми с экзотикой из Юго-Восточной Азии и дальних уголков Африки.

ИА REGNUM Минск, плодоовощной киоск

Тема «белорусских бахчевых» в Белоруссии продвигается всей мощью госагитпропа не первый год, однако успехами порадовать не может. Иногда белорусские арбузы появляются в белорусских магазинах по «рекомендации» местных органов власти, которым торговля отказать не может. Насколько прибыльное это дело — выращивать и продавать в Белоруссии арбузы и дыни, пока не ясно. По крайней мере, торговля не в восторге, видя, как белорус голосует рублём за товар, считающийся традиционным сезонным импортом.

На днях сообщает пресс-служба президента Белоруссии через государственные и «независимые» СМИ распространила очередное сообщение об урожае арбузов в загородной резиденции Александра Лукашенко. Как обычно, урожай заявлен хорошим и развезённым по детским домам, домам престарелых и в минский Дом милосердия прихода в честь Всех Святых, настоятель которого о. Фёдор Повный не упускает возможности сделать приятно властям светским.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2014 года Александр Лукашенко во время инспекции сельскохозяйственных предприятий Гродненской области заявил, что белорусским аграриям следует полностью заместить польские яблоки и выращивать бахчевые культуры. «Давайте будем выращивать бахчевые на Полесье!», — поручил он чиновникам. Те согласно кивали головами и заверили, что с помощью учёных всё можно сделать. Под арбузы было решено изыскать 600 га, однако в 2015 году белорусские бахчевые не были заметным явлением на внутреннем рынке. Кроме того, ежегодно белорусские потребители вынуждены покупать польские яблоки, которые под видом белорусских контрабандно поставляются в Россию («белорусский продовольственный оффшор»).