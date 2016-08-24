Рига, 24 августа, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Исполнительный директор российского оператора грузов АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) Александр Сапронов и президент ГАО Latvijas dzelzceļš (Латвийская железная дорога) Эдвин Берзиньш во вторник, 23 августа, в рамках деловой встречи в Москве подписали меморандум о взаимодействии и договорились о развитии транспортно-логистического сотрудничества, сообщает LETA.

succo Грузовые вагоны

Как стало известно, документ предусматривает взаимодействие компаний по вопросам улучшения качества перевозочного процесса, повышения эффективности использования подвижного состава ПГК, в том числе за счет сокращения порожних рейсов и простоев, а также содействие в области реализации политики клиентоориентированности на железнодорожном транспорте.

В частности, ПГК и Latvijas dzelzceļš планируют сотрудничество в сфере внедрения новых технологий работы при эксплуатации и организации погрузки вагонов в целях увеличения объемов перевозок.

Помимо этого, стороны договорились о взаимном консультировании при выработке практических подходов по количеству и характеристикам подвижного состава, а также о возможностях доступа к инфраструктуре и информационным ресурсам компаний.

Участники встречи также обсудили ряд оперативных и стратегических вопросов взаимодействия компаний. «Заключение меморандума с нашими латвийскими партнерами позволит более эффективно регулировать правовые, технологические, финансовые вопросы, возникающие в процессе международных перевозок. Этот шаг усилит позиции ПГК в Прибалтийском регионе и будет способствовать увеличению объемов грузопотоков и повышению качества сервиса как для российских грузоотправителей, так и грузоотправителей стран СНГ и Европы», — прокомментировал событие исполнительный директор ПГК Александр Сапронов.

«Развитие сотрудничества с партнерами очень важно, особенно сейчас, когда глобальные изменения в мире значительно влияют на усиление конкуренции на рынке транспортных услуг. Latvijas dzelzceļš уже несколько лет работает над процессом модернизации и повышения эффективности, чтобы иметь возможность предложить партнерам наиболее выгодные условия сотрудничества. Мы рады, что ПГК ценит сотрудничество с транзитной отраслью Латвии, и поэтому в партнерстве с ПКГ будем стремиться стать для клиентов еще более привлекательными», — отметил президент Latvijas dzelzceļš Эдвин Берзиньш.

Напомним, АО «Первая Грузовая Компания» — крупнейший оператор железнодорожных перевозок в РФ. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК — около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.

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