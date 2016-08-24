Москва, 24 августа, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Brent продолжила движение вниз и даже коснулась 3-дневного минимума 48,89 долл./баррель, однако закрепиться ниже 49,00 нефти все же не удалось, и актив отпружинил обратно выше 50,00. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, свою роль сыграло и ослабление доллара США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако главным фактором все же стала очередная порция слухов о том, что Иран все же готов поддержать решение о заморозке добычи нефти на сентябрьском заседании. Впрочем, очень скоро появились разрозненные сообщения, о том, что подтверждения участия Ирана в запланированной встрече нет», — пояснила Афанасьева.

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«Опубликованные данные от Американского института нефти (API) подтвердили неожиданный рост запасов нефти вместо ожидаемого падения. Это дает намек на вероятность неблагоприятных данных и от Минэнерго США, публикуемых 24 августа. Таким образом, не исключена новая волна распродаж с пробоем 49,00 и движением в районе 48,50 долл./баррель», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 августа, мировые цены на нефть снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США. По состоянию на 06:40 мск стоимость нефти марки Brent опускалась на 0,86% — до $49,53 за баррель. Нефть марки WTI дешевела на 1,06% — до $47,59.