Москва, 24 августа, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Нефть продолжает снижение. Для внушительного роста у Brent недостаточно оснований, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Дело в том, что рынок все еще серьезно опасается сохранения избытка предложения. Тем более что на текущем этапе довольно высока вероятность того, что даже если ОПЕК договорится о заморозке, то произведена она будет на высоких уровнях, что радикально не скажется на состоянии предложения. А если еще и цены на нефть закрепятся в районе 50 долларов за баррель, ускорится выход сланцевых проектов», — пояснила Рогова.

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«Данные от Американского института нефти (API) продемонстрировали рост запасов нефти в США. Поэтому не исключено, что падение Brent только усилится. Первичной целью может стать уровень 48,25», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 24 августа, мировые цены на нефть в среду утром снижаются на фоне данных Американского института нефти (API) по запасам сырья в США. По состоянию на 06:40 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,86% — до 49,53 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,06% — до 47,59 доллара за баррель.