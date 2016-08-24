Новосибирск, 24 августа, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение «О мерах по реализации проекта строительства мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». Согласно документу, который размещен на сайте облправительства, в 2016 году из областного бюджета на увеличение уставного капитала акционерного общества «Центральный мост» будет выделено 175 млн рублей.

Винсент Ван Гог. Мост через канал в Арле. 1888

«Совместно с департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области до 1 сентября заключить договор с акционерным обществом «Центральный мост» о приобретении акций акционерного общества «Центральный мост» в государственную собственность Новосибирской области на сумму 175 млн рублей, выпущенных в результате дополнительного выпуска», — сказано в распоряжении.

Денежные средства, полученные в результате размещения дополнительных акций, глава региона предложил направить «на подготовку, организацию конкурсных процедур по реализации проекта и проектирование объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска».

В свою очередь, член общественного совета по транспорту Новосибирской области Владимир Кириллов, утверждает, что новосибирцы по-прежнему выступают не за мост, а за метро вместо него.

«Публичные слушания депутатов это подтвердили. Платным он быть не должен, и вообще располагать мост на этом месте — стратегическая ошибка, как и смысл последних крупных инфраструктурных объектов в дорожной отрасли Новосибирска. Мост должен стать элементов обхода Новосибирска, и должен находиться в районе Ельцовки. Заводить транзит в центр города — несусветная глупость», — заявил Кириллов ИА REGNUM.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что избирательная комиссия Новосибирской области одобрила заявление инициативной группы на проведение референдума о необходимости и целесообразности строительства четвертого моста в Новосибирске.

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Теперь решение за депутатами законодательного собрания Новосибирской области, которые сейчас находятся в отпуске. И скорее всего, вопрос будет рассмотрен только после выборов 18 сентября.

Отметим, что вокруг строительства очередного моста в Новосибирске ведутся постоянные споры. Некоторые депутаты и общественные деятели заявляют, что и этот мост не решит вопрос с пробками в городе. Более того, «загонит область в долги». Ряд общественных деятелей даже решили обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой направить деньги, которые предполагается выделить Новосибирской области в виде федерального гранта на четвертый мост, на метро, трамвайные линии и ремонт сельских дорог.

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Не так давно стали известны результаты независимой экспертизы проекта моста. Согласно ее данным стоимость основных материалов завышена на 48%. Завышена и стоимость проезда по нему.

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Тем не менее, уже три компании подали заявки на участие в инвестконкурсе на строительство. Среди них — московское ООО «Северо-Восточная магистраль», ООО «Сибирская концессионная компания», ООО «Новосибирская концессионная компания». Выбрать концессионера планируется до 8 марта 2017 года.

Строительство моста на данный момент оценивается в 32 млрд рублей. Согласно условиям конкурса, концессионеру при вложении 20 млрд рублей в строительство и эксплуатацию платного моста гарантируется выплата в 91 млрд рублей на протяжении 25 лет. Недостачу предполагается компенсировать из дорожного фонда области.