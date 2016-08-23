Минск, 23 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Александр Лукашенко в ближайшее время получит пакет документов с проектом официального прогноза на 2017 год. Об этом 23 августа на заседании правительства Белоруссии заявил его председатель Андрей Кобяков, сообщает пресс-служба Совмина.

government.by Андрей Кобяков

На заседании были рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета, а также основные направления денежно-кредитной политики на 2017 год. Шла речь о подготовке президентских указов — «О задачах социально-экономического развития» и «Об Основных направлениях денежно-кредитной политики», двух законопроектах — «О республиканском бюджете» и «О внесении изменений в Налоговый Кодекс».

«Количественные значения соответствуют целевым ориентирам пятилетки, — сообщил Кобяков, оценивая проект прогноза социально-экономического развития на 2017 год. — Важнейшими показателями для правительства и Национального банка определены: валовой внутренний продукт вырастет на 1,5%; рост реальных располагаемых денежных доходов населения планируются на уровне 101,2%; производительность труда по валовому внутреннему продукту вырастет на 1,6% и будет превышать темпы роста реальной заработной платы; экспорт товаров и услуг увеличится на 3,6%; сальдо внешней торговли товарами и услугами планируется положительным, порядка 103 млн долларов США или плюс 0,2% к ВВП; прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) — в объеме 1,4 млрд долларов США».

Кобяков сообщил, что стоит задача выхода на однозначные параметры инфляции с приростом 9% (декабрь к декабрю 2016 года). Он также отметил стремление сбалансировать платежный баланс и бюджет, «выполнение внешних обязательств без снижения золотовалютных ресурсов».

«В 2017 году мы должны не только сохранить, но и нарастить золотовалютные резервы государства. Ставим для себя ориентир в плюс 500 млн долларов. Задача сложная, но при согласованных действиях Правительства и Национального банка — выполнимая. Наработки и договоренности есть, в том числе и с международными финансовыми структурами. Надо активно и наиболее оптимально для страны их использовать», — заявил глава Совмина.

Республиканский бюджет на 2017 год, заверил Кобяков, сохранит социальную направленность: «В полном объеме учтены все расходы по социальным выплатам и, не смотря на крайне ограниченные возможности бюджета, сохранены на уровне текущего года реcурсы для поддержки экспорта».

«В июле 2016 года средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях без учета льготных составила 24,7 процента годовых. Это ниже, чем по кредитам декабря 2015 года на 8,6 процентных пункта», — приводятся слова Кобякова в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году экономика Белоруссии продолжила падение, за январь-июль ВВП снизился на 2,7% к уровню прошлого года, по итогам которого ВВП упал на 3,9%. Правительство Белоруссии обещает рост ВВП и реальных зарплат, во что не очень верят независимые эксперты.