Астана, 23 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Председатель Союза журналистов Казахстана, вице-президент Конфедерации журналистских союзов стран СНГ и Прибалтики, президент общественного объединения «Национальный пресс-клуб» Сейтказы Матаев сегодня, 23 августа, предстал перед судом. Вместе с ним на скамье подсудимых находится его сын Асет, который является генеральным директором международного информационного агентства «КазТАГ» (Казахское телеграфное агентство).

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Оба они обвиняются в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Дело Матаевых получило широкий общественный резонанс не только в Казахстане, но и за его пределами. Напомним, в защиту главы Союза журналистов Казахстана выступили Таджикский Медиа Альянс, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, главы медиаорганизаций Киргизии, Международная правозащитная организация «Артикль 19» и многие другие. Пока длилось следствие, Матаевы, равно как и их защитники, неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях со стороны Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Неудивительно, что главное судебное разбирательство по этому делу началось со скандала. Государственный обвинитель Ержан Куракбаев зачитал обвинительное заключение не полностью, а лишь отдельные фрагменты. Это вызвало возмущение как у подсудимых, так и у адвокатов.

«Нам непонятно обвинение, потому что обвинительный акт состоит из 164 страниц, а прокурор зачитал только 44 страницы. Почему вы перескакиваете? Здесь люди сидят, в том зале (зал для прессы — ИА REGNUM ) журналисты сидят. Вы не упрощайте задачу! Мы семь месяцев сидели. Мы думали, прокурор зачитает полностью обвинение. Что экономить время? Мы семь месяцев сидели, а вы? Полностью зачитайте свое обвинение!» — потребовал от прокурора Сейтказы Матаев.

Председательствующий судья Акболат Курмантаев требование подсудимых поддержал. После того как Куракбаев зачитал обвинительное заключение полностью, Сейтказы Матаев заявил, что он не согласен с прокурором.

«Никаких фактов, одни предположения, одни домыслы. Вот я могу одну фразу (из обвинительного заключения — ИА REGNUM ) вам зачитать: «В начале 2011 года Сейтказы Матаев, являясь президентом общественного объединения «Национальный пресс-клуб», из корыстной заинтересованности задумал незаконно обогатиться». Как вы можете это доказать?» — задал он вопрос Куракбаеву.

Затем судебное заседание пришлось прервать, поскольку Сейтказы Матаеву стало плохо. У него подскочило давление. На процесс была вызвана бригада скорой помощи. После перерыва адвокат Матаева-старшего Андрей Петров попросил суд разрешить его подзащитному посещать медицинские учреждения в Астане и в Алма-Ате из-за высокого артериального давления и ряда других заболеваний.

Судья объявил, что из-за состояния подсудимого процесс переносится на 24 августа. Затем Сейтказы Матаева госпитализировали в одну из больниц Астаны. Как сообщила его адвокат Мадина Бакиева, минимальный срок госпитализации составит 5 дней. Как будет проходить судебный процесс без обвиняемого, предстоит решать судье.

Между тем, пока Матаевы в Астане выслушивали гособвинителя, в Алма-Ате начался частичный снос здания Национального пресс-клуба, принадлежащего Матаеву.

Напомним, согласно решению суда, два верхних этажа данного здания были признаны опасными. 10 лет назад, когда эти этажи возводились, здание было официально принято АСКОм (департаментом государственного архитектурно-строительного контроля — ИА REGNUM ) и узаконено акиматом (муниципалитетом) Алма-Аты.

Президент международного фонда защиты слова «Адил соз» Тамара Калеева, являющаяся членом Комитета по поддержке Матаева, заявила, что начало суда и начало сноса здания Нацпрессклуба — это «не совпадение, а целенаправленное давление на председателя Союза журналистов».

«Следствие по подозрению Сетказы и Асета Матаевых тоже началось день в день со следствием по заявлению неизвестной дамы, усомнившейся в сейсмостойкости здания (Нацпресс-клуба — ИА REGNUM ). Кто еще хочет поразмышлять, прав ли был председатель Союза журналистов, когда накануне задержания заявлял, что преследование имеет заказной характер?» — задается вопросом Калеева.

Недовольна президент международного фонда защиты слова «Адил соз» и ходом расследования. По ее словам, если верить следствию, все инкриминируемые ему преступления Сейтказы Матаев якобы совершал, пользуясь своим авторитетом, который действовал на чиновников как гипноз. И они вынужденно помогали ему в совершении мошенничества и прочих махинациях.

«Если верить обвинению, все мы ошибались. Ошибались журналисты страны, когда избирали и переизбирали Сейтказы Матаева председателем своего творческого Союза, ошибалась международная журналистская общественность, избравшая его вице-президентом Конфедерации журналистских союзов СНГ и стран Балтии, ошибался, может быть — страшно подумать — президент Казахстана, назначивший Сейтказы Матаева своим первым пресс-секретарем. Все мы думали, что Матаев — патриот, что он развивает информационную сеть и поддерживает СМИ, чтобы население страны лучше знало о том, что делает государство, чтобы мир больше знал о Казахстане. Обвинение утверждает иное: Сейтказы Матаев — глубоко порочная криминальная личность. Основные побудительные мотивы его поступков — «корыстная заинтересованность», все его цели — хищение государственных денежных средств, все его действия — выполнение «заранее разработанных преступных планов». Почему обвинение так утверждает? В обвинительном заключении по этому поводу — ни буквы. «Вы что, экстрасенсы, можете проникать в мои планы?» — спросил по поводу этих утверждений Сейтказы Матаев. Прокуроры, конечно, промолчали», — возмущается Калеева.

Напомним, 14 января 2016 года антикоррупционная служба Казахстана предъявила Сейтказы Матаеву и его сыну Асету Матаеву обвинения в хищении бюджетных средств в ходе освещения государственной информационной политики в 2011—2015 гг.

10 февраля было возбуждено уголовное дело о хищениях государственных средств в 2011—2013 годах.

22 февраля Антикоррупционной службой Казахстана Сейтказы Матаев был задержан. В отношении него была определена мера пресечения — домашний арест.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по делу Сейтказы Матаева были допрошены более 1000 человек, в том числе 50 главных редакторов различных изданий.

В рамках данного уголовного дела под арест были также взяты экс-руководитель Комитета по информатизации и связи Болат Берсибаев и его заместитель Бек Арпабаев. Кроме них, в марте под домашний арест был помещен и экс-руководитель комитета и главный директор по стратегическому управлению компании «Казахтелеком» Батыр Маханбетажиев. Однако в июне Маханбетажиев вместе с другими чиновниками, проходящими в качестве подозреваемых по этому уголовному делу, был переведен в разряд свидетелей, поскольку заключил сделку со следствием. По данным членов Комитета поддержки Матаева, указанные лица пошли на сделку с финансовой полицией под давлением.