«Зенит» может получить новый стадион по концессионному соглашению
Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» может получить новый стадион на Крестовском острове в Петербурге по концессионному соглашению с городом. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил глава городского комитета по строительству Сергей Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам Морозова, сейчас Смольный рассматривает несколько вариантов передачи стадиона спортивному клубу. «Это и долгосрочная аренда, и доверительное управление, и, безусловно, концессия. Все мы знаем, что требования UEFA гораздо жестче, качественно отличаются от требований FIFA», — заметил Морозов.
Он напомнил, что уже после Чемпионата мира 2018 года Санкт-Петербург примет матчи Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
«Адаптацию стадиона под требования UEFA, безусловно, придется производить. Да, это значительная сумма средств, речь идет о миллиардах рублей», — сказал Морозов.
Глава комстроя пообещал, что, как только Смольный определится с условиями возможного концессионного соглашения, чиновники обрисуют ситуацию подробнее, то есть, пока неизвестно, откуда поступят многомиллиардные средства — снова из бюджета города или от ФК «Зенит».
Сергей Морозов также прокомментировал перераспределение 2,1 млрд рублей с социальных объектов городской адресной инвестиционной программы текущего года на достройку стадиона. По его словам, детсады, школы и медицинские учреждения будут сданы в срок, установленный программой, а в осеннюю корректировку бюджета будет определено, когда именно эти деньги вернутся на упомянутые объекты.
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Как сообщалось, ранее сегодня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что перераспределение бюджетных средств для достройки стадиона не приведет к удорожанию спортивной арены или к урезанию финансирования строительства детских садов и школ. «Ни с кого, ни с одного объекта никаких денег не срезано», — подчеркнул губернатор.
Полтавченко объявил замечание главе комитета по строительству и поручил Морозову разъяснить представителям СМИ, каким именно образом будет изменено финансирование социальных объектов.
Напомним, власти Санкт-Петербурга 19 августа подписали госконтракты с ОАО «Метрострой» на завершение строительства стадиона на Крестовском острове на общую сумму в 7,8 млрд рублей. Спортивная арена уже обошлась городской казне в 39,2 млрд рублей.