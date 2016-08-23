Санкт-Петербург, 23 августа, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» может получить новый стадион на Крестовском острове в Петербурге по концессионному соглашению с городом. Об этом сегодня, 23 августа, сообщил глава городского комитета по строительству Сергей Морозов, передает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове Петербурга

По словам Морозова, сейчас Смольный рассматривает несколько вариантов передачи стадиона спортивному клубу. «Это и долгосрочная аренда, и доверительное управление, и, безусловно, концессия. Все мы знаем, что требования UEFA гораздо жестче, качественно отличаются от требований FIFA», — заметил Морозов.

Он напомнил, что уже после Чемпионата мира 2018 года Санкт-Петербург примет матчи Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

«Адаптацию стадиона под требования UEFA, безусловно, придется производить. Да, это значительная сумма средств, речь идет о миллиардах рублей», — сказал Морозов.

Глава комстроя пообещал, что, как только Смольный определится с условиями возможного концессионного соглашения, чиновники обрисуют ситуацию подробнее, то есть, пока неизвестно, откуда поступят многомиллиардные средства — снова из бюджета города или от ФК «Зенит».

Сергей Морозов также прокомментировал перераспределение 2,1 млрд рублей с социальных объектов городской адресной инвестиционной программы текущего года на достройку стадиона. По его словам, детсады, школы и медицинские учреждения будут сданы в срок, установленный программой, а в осеннюю корректировку бюджета будет определено, когда именно эти деньги вернутся на упомянутые объекты.

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Как сообщалось, ранее сегодня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что перераспределение бюджетных средств для достройки стадиона не приведет к удорожанию спортивной арены или к урезанию финансирования строительства детских садов и школ. «Ни с кого, ни с одного объекта никаких денег не срезано», — подчеркнул губернатор.

Полтавченко объявил замечание главе комитета по строительству и поручил Морозову разъяснить представителям СМИ, каким именно образом будет изменено финансирование социальных объектов.

Напомним, власти Санкт-Петербурга 19 августа подписали госконтракты с ОАО «Метрострой» на завершение строительства стадиона на Крестовском острове на общую сумму в 7,8 млрд рублей. Спортивная арена уже обошлась городской казне в 39,2 млрд рублей.