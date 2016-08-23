Екатеринбург, 23 августа, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге, играя на детской площадке, получил травму девятилетний мальчик. Ребёнок пробегал пот детской горкой и ударился головой о торчащий болт. Он был доставлен в травмпункт, где ему была оказана помощь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

В ходе проверки выяснилось, что конструкции на детской площадке не соответствуют государственным стандартам. Также была установлена организация несущая ответственность за содержание придомовых территорий в данном районе — УК «Чкаловская». Управляющей компании направлено предписание с требованием устранить допущенные нарушения.

Также по данному инциденту организована доследственная проверка. Предстоит выяснить степень тяжести травм полученных ребёнком. По результатам проверки будет принято дальнейшее решение.

Напомним, что за последнее время в Свердловской области произошло несколько случаев получения травм детьми на игровых площадках и аттракционах.

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Так в результате халатности руководителя спортивной школы Тугулыма травму на футбольной площадке в апреле текущего года получил 11-летний мальчик. На поле стояли ворота самодельной конструкции, которые опрокинулись на ребёнка во время игры. В результате мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. По данному факту было заведено уголовное дело. В итоге суд приговорил руководителя спортшколы к двум годам условно.

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В июне, играя на качелях, получила травму 13-летняя жительница Ревды. Качели опрокинулись на ногу девочки, в результате чего она была госпитализирована с открытым переломом конечности. Теперь ей предстоит тяжёлая операция.

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А в начале июня в селе Байкалово пострадало 10 детей. Это произошло во время празднования 50-й годовщины запуска градообразующего предприятия. Дети играли на аттракционе «Полоса препятствий», в тот момент когда перевернулся батут. В результате ребята получили травмы и с переломами конечностей были доставлены в районную больницу. По данному факту в СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело.

Подобные случаи стали основанием для проведения прокуратурой Свердловской области в начале августа аттракционов, детских и спортивных площадок, расположенных на придомовых территориях, в образовательных учреждениях, зонах отдыха. Под проверку попало 400 объектов, на половине из которых были выявлены нарушения законодательства.