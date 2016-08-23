Екатеринбург, 23 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге открылась выставка «Краснознаменная группа — память города», составленная из архивных и художественных фотографий, исторических стендов, графических работ и макетов. Организаторы и почётные гости выставки, на которой присутствовали около семидесяти человек, произнесли вступительные слова и обсудили дальнейшую судьбу монумента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Каканов Голосование

Напомним, что монументально-декоративная композиция «Краснознаменная группа» была установлена на Плотинке в 1974 году. На ней располагалась копия Ордена Ленина, которым был награждён город за вклад в индустриализацию и победу в Великой Отечественной войне. В 2013 году городские власти снесли монумент, а распиленные части конструкции были отправлены на склад. Снос «Краснознамённой группы» вызвал широкий общественный резонанс и протесты.

В течение трёх лет общественники ведут борьбу за восстановление памятника на его историческом месте. Активисты регионального отделения «Суть времени» провели масштабное социологическое исследование, результаты которого показали, что большинство жителей города выступают за возвращение монумента. Впоследствии, общественники проводили многочисленные пикеты, митинги и другие мероприятия, писали обращения в различные инстанции.

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Было написано «Открытое письмо» за возвращение «Краснознамённой группы», которое подписали около 100 известных и уважаемых в городе людей, работников культуры, спортсменов, писателей, специалистов в архитектуре и градостроительстве.

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В начале года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил за возвращение монумента на Плотинку. Однако городские власти, сославшись на неудовлетворительное состояние гидротехнического объекта, предложили восстановить «Краснознамённую группу» в другом месте города. В результате было решено организовать конкурс по теме «Краснознаменная группа: жизнь на новом месте».

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На проходящей в доме Союза архитекторов России «Краснознаменная группа — память города», участники предложили и осудили площадки, на которых может быть восстановлен монумент. Некоторые из них были представлены в виде макетов. Предлагается установить памятник на Октябрьской площади, на площади Кирова, в акватории городского пруда, у Окружного дома офицеров, а также в других местах.

В частности, директор «Уральского института истории России советского периода» Сергей Погодин предложил установить «Краснознамённую группу» возле гимназии №9. По его словам, обеспечить связь с историей очень важно для детей.

Некоторые из выступающих настаивали на том, что монумент должен вернуться именно на историческое место. Так лидер «Межрегионального объединения коммунистов» Николай Алянич убеждён, что Краснознамённую группу необходимо вернуть на Плотинку, а расположенный на ней Орден Ленина сделать «золотым».

В Большинстве все сошлись на том, что к советским памятникам нужно относиться бережно. Так руководитель градостроительной кафедры УралГАХА Сергей Санок напомнил, что город активно застраивался именно в советское время, а потому нельзя уничтожать советское наследие. С ним согласилась архитектор, член совета ВООПиК Анна Дементьева.

Против возвращения «Краснознамённой группы» выступил только скульптор Константин Грюнберг, чем вызвал недовольство публики.

В итоге модератор встречи, руководитель регионального отделения «Суть времени» Артём Брусницын предложил провести большой коалиционный митинг. Также в процессе обсуждения общественники предложили провести независимую экспертизу городской плотины. Если по её результатам состояние гидротехнического объекта будет признано удовлетворительным, то монументально-декоративная композиция «Краснознаменная группа» должна вернуться на историческое место.