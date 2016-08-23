Таллин, 23 августа, 2016, 11:47 — ИА Регнум. 22 августа правление правящей праволиберальной Реформистской партии Эстонии решило поддержать предложение входящей в правительственную коалицию Социал-демократической партии, согласно которому в парламенте единым кандидатом от двух партий станет нынешний спикер парламента и социал-демократ Эйки Нестор. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 августа, сообщили в пресс-службе реформистов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Прежний кандидат в президенты Эстонии от Реформистской партии — ее основатель, бывший премьер-министр и еврокомиссар Сийм Каллас — станет объединенным кандидатом в парламенте в случае необходимости проведения второго и третьего туров голосования.

Таким образом, утверждают в правящей партии Эстонии, избрать президента в парламенте станет более вероятным. «Мы считаем, что предложение Социал-демократической партии носит ответственный характер. И мы его принимаем», — заявил председатель реформистов, премьер-министр страны Таави Рыйвас. Объясняя подобную замену своего кандидата на кандидата другой партии, Рыйвас отметил: «То, что президент будет избран в парламенте, становится всё более вероятным, а именно в этом и заключается цель партии». Свой союз с социал-демократами по кандидату в партии объясняют партнерскими отношениями по правительственной коалиции и «нежеланием ломать коалицию».

Напомним, ранее под предлогом необходимости выиграть президентские выборы в парламенте Реформистская партия отстранила «на второй план» самого популярного кандидата от партии — министра иностранных дел Марину Кальюранд, выдвинув вперед Сийма Калласа. Теперь сам Каллас отправлен «во второй тур».

В настоящий момент официальными кандидатами в президенты Эстонии являются: от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии — депутат парламента Майлис Репс, от правой Консервативной народной партии — ее председатель Март Хельме, от входящих в правящую коалицию Социал-демократической партии — спикер парламента Эйки Нестор, от Союза правых партий «Отечество — Република» — адвокат Аллар Йыкс и от правящей Реформистской партии— основатель и почетный председатель партии Сийм Каллас.

Внеочередное заседание парламента Эстонии по выборам нового президента страны состоится 29 августа 2016 года. В случае, если президент не будет выбран парламентом, состоится второй тур — с привлечением Собрания уполномоченных из числа представителей местной власти, известных деятелей политики и культуры.

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