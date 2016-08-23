Вашингтон, 23 августа, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон должна немедленно закрыть фонд, который создал ее муж, экс-президент США Билл Клинтон. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

По словам миллиардера, фонд Клинтона — «самое коррумпированное предприятие в истории политики», которая получала финансовые вливания из разных стран, «занимавшихся дискриминацией женщин, геев и всех остальных».

Фонд, созданный в 2001 году, за время своей деятельности привлек около $2 млрд. Кандидат в президенты США от Республиканской партии полагает, что полученные финансовые средства следует вернуть.

«Они (представители фонда) не должны были брать эти деньги», — заявил миллиардер.

Трамп также считает, что для расследования дела с электронной почтой экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон нужно назначить независимого специального прокурора. Миллиардер обвинил Министерство юстиции США и ФБР в том, что они пытаются «замять» это дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшего госсекретаря США разразился в марте 2015 г. после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, бывшая первая леди отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

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