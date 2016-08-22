Санкт-Петербург, 22 августа, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия 22 августа на своем заседании рекомендовала допустить партию «Коммунисты России» к участию в выборах Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ранее Горизбирком северной столицы отказал этому политическому объединению в регистрации партсписка на основании превышения разрешенного уровня брака в подписных листах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Советский плакат «Все на выборы!»

Сегодня ЦИК рассмотрел жалобу «Коммунистов России» и отменил решение Горизбиркома. При этом заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заметил, что эксперты Горизбиркома отбраковали 11,8% в поддержку партии, хотя после повторной проверки выяснилось, что почти половина этих подписей была признана недостоверными неправомерно.

Как и в случае с партией ПАРНАС, речь идет о браке, обнаруженном миграционной службой. Напомним, ранее «парнасовцев» также зарегистрировали на выборах в Заксобрание Петербурга именно по рекомендации Центризбиркома, который остался недоволен работой городской комиссии и «авральной» проверкой ФМС, что привело к появлению массы ошибок в итоговом протоколе.

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Согласно повторной проверке подписей избирателей за «Коммунистов России» в Петербурге, только 6,84% признаны недействительными, чего уже достаточно для регистрации. Скорее всего, партию официально зарегистрируют завтра, 23 августа, на заседании Горизбиркома в 16:00.

Добавим, ЦИК была рассмотрена и жалоба партии «Родина», которая требовала и ее допустить до выборов в Петербурге, но здесь Центризбирком остался солидарен с коллегами из городской избирательной комиссии.

Таким образом, в числе участников выборов по партийным спискам в Санкт-Петербурге будут «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Партия роста», «Партия народной свободы» (ПАРНАС) и «Коммунисты России».

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Напомним, когда «Коммунистам России» избирательные комиссии Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей отказали в регистрации списков партии на выборах депутатов Законодательных Собраний этих регионов, партия объявила «бессрочную голодовку против отсутствия честных выборов в Северо-Западном федеральном округе».

На заседании ЦИК 22 августа жалобы партии в отношении отказа в регистрации в Ленинградской и Новгородской областях остались без удовлетворения в связи с большим количеством недостоверных подписей, которое значительно превышает разрешенный 10%-ный лимит.

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.

Политическая партия «Коммунисты России» была создана путем преобразования действующей с 2009-го года одноименной общероссийской общественной организации. Зарегистрирована как партия Минюстом России 18 июня 2012 года. Идеология партии — марксизм-ленинизм.