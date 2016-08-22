Санкт-Петербург, 22 августа, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга подписали госконтракт с ОАО «Метрострой» на завершение строительства стадиона на Крестовском острове, необходимого для проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, контракт подписан с обеих сторон.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове

По некоторым данным, заказчик стадиона, комитет по строительству Санкт-Петербурга, и новый генподрядчик «Метрострой» также заключили и второй контракт — на благоустройство Приморского Парка победы и строительство «входной группы» нового стадиона.

Напомним, два госконтракта на общую сумму в 7,8 млрд рублей «Метрострой» получил по результатам конкурса, в котором также приняли участие малоизвестные фирмы «СК «Ника-2000» и «Технопром».

Стоимость достройки «Зенит-Арены» оценена в 5,4 млрд рублей, еще 2,4 млрд рублей предполагается потратит на то, чтобы привести в порядок прилегающую территорию. Стадион должен быть готов до конца года.

За шесть месяцев до сдачи объекта в эксплуатацию Смольный разорвал контракт с предыдущим генеральным подрядчиком «Инжтрансстрой-СПб», так как остался недоволен его работой. В частности, по словам вице-губернатора Игоря Албина, при общей готовности стадиона в 85% внутренние инженерные коммуникации были завершены не более чем на 60%. Подрядчик в свою очередь предъявил претензии заказчику, который якобы не оплатил уже выполненные работы.

Долгострой на Крестовском острове уже обошелся городской казне в 39,2 млрд рублей. Изначально проект должен был стоить около 6 млрд рублей.

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Новый стадион должен стать многофункциональной футбольной ареной высшей категории разряда «А» с возможностью проведения футбольных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА уровня до полуфинала Чемпионата мира. Общая вместимость арены — 68 тысяч мест. Она будет использоваться в том числе для проведения концертно-зрелищных мероприятий.