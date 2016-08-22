Ташкент, 22 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Узбекистан временно закрыл госграницу с Киргизией для перехода граждан сопредельного государства, сообщил ИА REGNUM источник в Комитете по охране госграницы (КОГГ) при Службе национальной безопасности республики.

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«Граждане Узбекистана могут возвращаться на Родину из Киргизии без каких-либо ограничений. То же самое, качается и киргизских граждан, находящихся в Узбекистане», — говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, временное ограничение введено в связи «с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 25-летию независимости Узбекистана».

Отношения между двумя соседними странами в последнее время характеризуются некоторым напряжением.

Ранее киргизстанские военнослужащие спецподразделения «Скорпион» пытались проникнуть на объекты Касансайского водохранилища, расположенного в Наманганской области Узбекистана, а затем захватили и увели на свою территорию узбекистанского миллиционера.