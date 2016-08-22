Краснодар, 22 августа, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае жители кубанской столицы, мечтавшие о квартирах в новостройке, оказались у разбитого корыта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры 22 августа, дольщиков обманул застройщик.

PublicDomainPictures Грабитель

Нарушения требований законодательства о долевом строительстве были выявлены в деятельности ООО «Кубанский риэлтерский центр», которая заявляла о возведении многоквартирного жилого дома по ул. Гаражная, 87 в Краснодаре.

В ходе проверки выяснилось, что фирма использовала средства дольщиков, которые они вложили в будущие квадратные метры, не по назначению. Речь идет о крупной сумме — более 136 миллионов рублей. При этом, несмотря на поученные от граждан деньги, подрядчик строительство дома так и не начал.

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Материалы проверки прокуратура передала в правоохранительные органы. Теперь виновным придется ответить по закону. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Краснодаре было возбуждено еще одно аналогичное уголовное дело в сфере долевого строительства. ООО «Атлант Инвест Групп», которое возводит многоквартирный жилой дом по ул. Обрывной, 22/1 в Краснодаре, заподозрили в нецелевом использовании более 9 млн рублей дольщиков.

Добавим, что в конце весны текущего года в стадии строительства в Краснодарском крае находилось более 680 объектов, было заключено более 52 тысяч договоров о долевом строительстве жилья. Общий объем таких инвестиций составил более 164 миллиардов рублей. При этом на каждой десятой стройке срок сдачи объекта был превышен как минимум на 9 месяцев — это установленный законодательством критерий «риска» при неисполнении обязательств застройщиком.