Москва, 19 августа, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Российские ВКС РФ 16 августа впервые взлетели с аэродрома в Иране: бомбардировщики дальнего радиуса действия Ту-22М3 в сопровождении истребителей нанесли удары по позициям террористов в Сирии: вокруг Алеппо, Идлиба и Дейр эз-Заура. Всего на иранской военно-воздушной базе Хамедон должны быть размещены минимум шесть российских сверхзвуковых бомбардировщика.

mark6mauno Атомная бомба

Читайте также: Видео: Авиация ВКС РФ нанесла удар по объектам ИГИЛ в Сирии

Вскоре за этим последовала негативная реакция Госдепартамента. Тонер заявил, что Вашингтон ставит под сомнение, не является ли использование РФ иранской базы нарушением резолюции Совета безопасности ООН. В ответ на это официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков посоветовал американским дипломатам ознакомиться с резолюцией Совбеза ООН номер 2231. Западные СМИ в свою очередь заговорили о создании Россией сирийско-ирано-турецкой коалиции, а вылеты российских самолетов из Ирана назвали серьезным вызовом для Запада.

Читайте подробнее: СМИ ФРГ: Создавая сирийско-ирано-турецкую коалицию, РФ бросает вызов Западу

Иран объяснил, что речь не идет о предоставлении базы России: спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил, что у России нет разрешения на постоянное использования военной базы, Тегеран сотрудничает с Москвой в рамках антитеррористического договора. Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Алаэддин Боруджерди уточнил, что Россия на авиабазе Хамадан исключительно заправляет свои бомбардировщики. Это осуществляется согласно постановлению Высшего совета национальной безопасности Ирана и в рамках четырёхстороннего сотрудничества между Ираном, Россией, Сирией и Ираком.

Читайте также: Италия: русские самолеты в Иране — провал США

Двумя днями позже, 18 августа, брюссельская интернет-газета EurActiv со ссылкой на источники заявила, что США спешно вывозит с турецкой авиабазы «Инджирлик» свой ядерный арсенал: якобы в Румынию уже перевезено более 20 боеголовок. Автор публикации, журналист Георги Готев в интервью изданию Romania Libera отметил, что не стал бы публиковать пустышку: он заверил, что его источники достоверны.

«Именно поэтому я и написал эту статью. Естественно, я понимаю, что румынские власти отрицают эту информацию. Я знал, что они будут это отрицать, так как перед публикацией статьи я с ними связался», — сказал Готев.

Причиной перебазирования боеголовок Готев назвал попытку Турции «покинуть западный лагерь», помирившись с президентом РФ Владимиром Путиным. Автор отметил, что уже готовит вторую публикацию по поводу действий США.

Читайте также: Euroactiv: Отношения Турции и США ухудшились — Вашингтон вывозит оружие

Власти Румынии действительно сразу опровергли информацию о переброске американского ядерного арсенала из Турции на базу «Девеселу», об этом заявил МИД страны. Министр обороны Румынии Михня Моток заявил, что вопрос о перевозке в Румынию ядерного оружия из Турции вообще не обсуждался ни на каком уровне — ни на экспертном, ни на политическом.

Читайте также: МИД Румынии: США не перевозят свои атомные бомбы из Турции

Мировая пресса в течение минувшей недели обсуждала визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Санкт-Петербург в нервном ключе. Говорится как об активном развороте Эрдогана «на восток», так и о лицемерности его попыток помириться с президентом РФ Владимиром Путиным.

На фоне событий, последовавших после сбитого российского бомбардировщика Су-24 — семь месяцев охлаждения, внезапные извинения на русском языке и попытка военного переворота в стране с последующими репрессиями и арестами — действия США по вывозу ядерных боеголовок выглядят логичным шагом. Тем более, с учетом вылетов российских самолетов из Ирана.

Читайте также: «Встреча султана с царем»: как Эрдоган нервирует США и Евросоюз

По данным агентства Haberturk, на авиабазе «Инджирлик» США хранят около 70 ядерных бомб B-61. Эти данные подтверждаются документами, опубликованными порталом WikiLeaks. Ядерное оружие США находится в Турции с конца 50-х годов прошлого века. В частности, известно, что атомные бомбы США должны были быть сброшены в случае войны с Советским Союзом на советские города и промышленные центры. После окончания холодной войны атомные бомбы США так и оставались в Турции.

Большая часть вооружения является собственностью армии США, и Вашингтон сохраняет за собой право использовать их по назначению в случае необходимости — в случае, например, чрезвычайной ситуации в регионе. На базе в ходе попытки военного переворота было отключено электроснабжение, а американским самолетам были запрещены взлет и посадка на аэродроме.

Переброска ядерных бомб в Румынию, если она происходит в действительности, похожа на пересаживание с одной пороховой бочки на другую: американское ядерное оружие в Румынии в корне может изменить ситуацию на «южном фланге» НАТО, многократно увеличивая угрозу безопасности России. На фоне вылетов российских ВКС с аэродрома в Иране и оперативно организованного военного мятежа в Турции сразу после извинений Эрдогана, переброска давно хранившегося в стране ядерного арсенала, если это действительно так, выглядит провокационно для Москвы.