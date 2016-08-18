Астана, 18 августа, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Скандальные поправки в земельное законодательство Казахстана, вызвавшие весной 2016 года массовые протесты и митинги в ряде регионов страны, отсрочены на 5 лет. Именно на такой срок продлил Нурсултан Назарбаев действующий в стране мораторий.

Салихитдин Айтбаев. На целине. За обедом. 1960

«Следует еще раз изучить мировую практику, дать квалифицированное объяснение населению, что требует дополнительного времени. Поэтому я принимаю предложение Комиссии о продлении моратория еще на 5 лет, — заявил Нурсултан Назарбаев сегодня, 18 августа, на совещании об итогах социально-экономического развития страны и деятельности Комиссии по земельной реформе.

Напомним, в 2015 году в Казахстане был принят ряд поправок в земельное законодательство. Эти нормы были негативно восприняты населением республики. Больше всего казахстанцам не понравились поправки, позволяющие иностранцам брать в Казахстане земли сельхозназначения в аренду на длительные сроки.

25 апреля 2016 года в Атырау прошел митинг против этих нововведений. В акции протеста принимали участие по различным оценкам от 700 до 2000 человек.

В тот же день президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пояснил, что слухи о возможной продаже земли иностранцам не соответствуют действительности. 26 апреля, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Назарбаев высказал мнение, что митинги происходят по причине вбросов дезинформации.

«Вопрос о продаже сельхозземель иностранным гражданам и компаниям не стоит и не обсуждается. Все спекуляции на эту тему беспочвенные, провокаторы будут разоблачены и понесут наказание согласно законодательству страны», — предупредил Назарбаев. Однако угроза президента эффекта не возымела: уже 27 апреля несанкционированные митинги по этому же вопросу провели жители еще двух городов — Семипалатинска (Семей) и Актюбинска (Актобе).

28 апреля прошел митинг в Актау. В тот же день генеральный прокурор республики Жакип Асанов предупредил граждан об ответственности за распускание слухов. В частности, он отметил, что распространители ложной информации о земельном вопросе понесут уголовную ответственность, так как «данные действия сопровождаются призывами к проведению несанкционированных публичных акций и участию в них, а также публикациями, содержащими признаки разжигания социальной и национальной розни».

29 апреля инициативная группа жителей Алма-Аты тоже собралась подать прошение в местный исполнительный орган о разрешении на проведение митинга, но была задержана полицией.

5 мая в Астане на расширенном совещании по актуальным вопросам с участием министров, депутатов и руководителей государственных органов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о моратории на введение в действие ряда норм Земельного кодекса сроком на один год.

Кроме того, по распоряжению президента была создана Комиссия по разъяснению земельного законодательства и поправок к нему, а также для выработки предложений по улучшению этих поправок.

Тем не менее, 21 мая прошел очередной несанкционированный митинг — теперь уже в Алма-Ате, в нем приняли участие около 1000 человек, 400 из которых были схвачены сотрудниками правоохранительных органов.

«Со времени введения моратория на некоторые нормы Земельного кодекса Комиссией осуществлена серьезная деятельность, проведены совещания во всех регионах страны, заслушаны мнения граждан. В процессе работы люди внесли хорошие предложения, в частности, по установлению предельных размеров сдаваемых в аренду участков, способам их использования и мерам, которые следует принимать при неэффективном использовании земли. Таким образом, все приходят к общему выводу, что необходимо сохранить институт аренды сроком до 49 лет» — подвел итоги работы комиссии Нурсултан Назарбаев.

При этом он подчеркнул, что при принятии решения о внесении поправок в земельное законодательство правительство руководствовалось целью привлечения средств в агропромышленную отрасль.

«В сельской местности проживает почти 40% населения страны, 20% работает на село. Подъем сельского хозяйства влечет за собой развитие многих отраслей. Все аграрии знают, сколько усилий предпринималось государством для оказания содействия отрасли. Каждый год в аграрный сектор вкладываются значительные средства, которые не всегда окупаются. В рыночной экономике так происходить не может. Причина заключается в низкой производительности труда в сельском хозяйстве, и для ее повышения нужно вкладывать дополнительные средства. Во всем мире работают над привлечением инвестиций в аграрный сектор. Наше государство также хотело привлечь больше капиталовложений, чтобы поднять уровень сельского хозяйства. Если бы эта работа началась с разъяснения, а потом только принимались законы, тогда ситуация сложилась бы по-другому», — пояснил президент.

Отметим, что из-за проваленной ранее работы по разъяснению поправок лишился своих должностей ряд высокопоставленных чиновников Казахстана. В частности, за ненадлежащую информационную работу был освобожден от занимаемой должности вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев, его непосредственный руководитель Ерболат Досаев ушел в отставку по собственному желанию. А через несколько дней лишился кресла и министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков.

Напомним также, что в июне 2016 года Комитет национальной безопасности Казахстана (аналог ФСБ) заявил, что земельные митинги были инициированы и профинансированы чимкентским предпринимателем Тохтаром Толешевым, который хотел дестабилизировать ситуацию в стране с целью осуществления государственного переворота и захвата власти.