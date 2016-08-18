Минск, 18 августа, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №643 от 17 августа предписано «открыть в 2016 году посольство Республики Беларусь в Королевстве Испания». Текст документа опубликован на сайте правительства постсоветской республики.

mfa.gov.by Посольство Белоруссии во Франции

Финансирование расходов, связанных с открытием и содержанием посольства, поручено Минфину «в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом», сказано в документе.

В Совмине напомнили, что дипотношения между постсоветской республикой и Испанией установлены 13 февраля 1992 года. Там также проинформировали, что в 2015 году двусторонний товарооборот составил всего $269,9 млн, из которых лишь $20,8 млн пришлось на белорусский экспорт.

«Объем испанских инвестиций в экономику Белоруссии в 2015 году составил 0,5 млн. долларов», — констатировали в правительстве постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший комсомольский вожак, отметившийся также на должностях посла в Польше и министра культуры, скандально известный «белорусизатор» и радетель за реабилитацию образа Наполеона в Белоруссии Павел Латушко при назначении послом во Францию (в дальнейшем, в Испанию и Португалию по совместительству) получил от Александра Лукашенко задание активизировать работу по смягчению позиции официального Парижа по «белорусскому вопросу», а также изучить партийную систему Франции с прицелом на возможную трансформацию созданного в поддержку Лукашенко номенклатурного объединения РОО «Белая Русь» в структуру по типу Социалистической партии Франции. Об успехах на партийном поприще бывшего комсомольца и «почётного мушкетёра» известно гораздо меньше, чем о представительских расходах посольства Франции, щедро профинансированных за счёт белорусских налогоплательщиков. Зато известно, как себя проявило посольство Белоруссии во Франции во время теракта в Ницце.