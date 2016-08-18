Москва, 18 августа, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Вопросы сотрудничества в газовой сфере обсудили в центральном офисе ПАО «Газпром» председатель правления российского холдинга Алексей Миллер и зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко. Об этом 18 августа проинформировала пресс-служба российской компании.

gazprom.ru Встреча председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и вице-премьера Белоруссии Владимира Семашко

«Отмечено, что «Газпром» обеспечивает надежное газоснабжение республики, поставляя газ в необходимом белорусским потребителям объеме. В январе-июле 2016 года поставки составили 10,3 млрд кубометров газа», — сказано в официальном сообщении.

Российская компания обеспечивает стабильный транзит российского газа через территорию постсоветской республики: за семь месяцев для потребителям в странах ближнего и дальнего зарубежья и Калининградской области было доставлено 24,2 млрд кубометров газа.

Кроме того, «Газпром» продолжает подготовку газотранспортной системы Белоруссии к эксплуатации в осенне-зимнем периоде. «В частности, по намеченному графику ведется закачка газа в подземные хранилища», — отметили в российской кампании.

В сообщении «Газпрома» нет ни слова о долге белорусской стороны и перспективах его погашения. Ранее Семашко отрицал сам факт наличия такого долга, однако «недоплату» признали представители белорусских госкомпаний и правительства РФ.

Правительство Белоруссии не комментирует итоги августовских переговоров с «Газпромом». Дочерняя компания российского холдинга в постсоветской республике — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», также не комментирует ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск более года пытается склонить российских друзей и партнёров снизить и без того «интеграционную» цену на газ для Белоруссии. В качестве аргумента используются ссылки на падение цен на углеводороды в Евросоюзе и отказ платить в полном объёме за фактически потреблённый газ. В отличие от предыдущих конфликтных ситуаций, на этот раз «Газпром» заверил, что не будет ограничивать поставки в постсоветскую республику. Таким образом, белорусские друзья и партнёры могут и далее недоплачивать, затягивая переговоры и, в конечном итоге, получая нечто вроде беспроцентного товарного кредита от российской компании.