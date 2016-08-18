Москва, 18 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в столице существуют проблемы с ливневой канализацией. В городе 120 локальных участков, которые затапливаются во время сильных дождей. В мэрии решают как избавиться от проблемы подтоплений в городе, сообщает «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Потоп в Москве

«99% всей территории Москвы нормально переносит ливневые дожди, есть какие-то проблемы, но они незначительны», — заявил градоначальник.

Собянин пояснил, что когда начался ливень в городе велись строительные работы. Из-за разгула стихии строительный мусор забил канализационные стоки, вода начала скапливаться на улицах.

Напомним, в ночь с 14 на 15 августа 2016 года в Москве был побит рекорд 130-летней давности по осадкам. Город подтопило в нескольких местах, река Яуза вышла из берегов.

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Как заявили корреспонденту ИА REGNUM специалист в области градостроительства и формирования стратегий развития городов и агломераций, руководитель градостроительной компании «Яузапроект» Илья Заливухин, необходимо своевременно обновлять городские инженерные сети в городе. По его словам, система ливневой канализации в Москве устарела.

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