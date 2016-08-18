Москва, 18 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Основная претензия к станции «Мякинино» касается документального оформления работ застройщика, заявил 18 августа мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, без документов и разрешения на ввод руководство метрополитена не имеет права эксплуатировать станцию, сообщает «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Инвестор до сих пор не предоставил документы на ввод станции, подчеркнул он. «Застройщик обязан это сделать. Тем более ситуация перешла в публичную плоскость: ни той, ни другой стороне отступать уже некуда», — заявил Собянин.

Мэр также отметил, что развернувшийся скандал вокруг станции идет на пользу: работы должны теперь быть выполнены в скором времени.

Напомним, ранее администрация Московского метрополитена сообщила, что с 22 августа 2016 года станцию «Мякинино» Арбатско-Покровской линии метро закроют из-за несоответствия мерам безопасности. Выяснилось, что между метро и собственником станции (Crocus Group) существуют неурегулированные имущественно-земельные отношения.

Затем Собянин опроверг информацию о закрытии станции и заявил, что собственник должен устранить проблемы, «которые он не может решить уже седьмой год».

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