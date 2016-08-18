Москва, 18 августа, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Котировки нефти подают все более убедительные сигналы коррекции. Подойдя вплотную к отметке 50 долл./баррель, Brent обновила максимум 7 июля 49,74, где встретила волну фиксации прибыли, считает аналитик OBR Forex Анастасия Семенова.

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«Помимо близости к важной психологической отметке, игроков смутил отчет Минэнерго, отразивший сокращение запасов углеводородов в США на 2,5 млн баррелей против ожидаемого роста на 950 тыс. баррелей. Определенную роль играет и динамика перепроданного USD, который пытается отыграть недавние потери. Более агрессивный тон сегодняшнего протокола ФРС создаст условия для дальнейшей коррекции доллара и продаж Brent», — пояснила Семенова.

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«Впрочем, ключевым драйвером в сырьевом сегменте остается тема заморозки добычи, и потому велика вероятность покупок нефти на падениях. В случае утраты уровня 49 котировки встретят сильную поддержку на 48,50, откуда возможен мощный отскок», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 августа, мировые цены на нефть вернулись к росту после умеренного снижения ранее в ходе торговой сессии утром. По состоянию на 10:16 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,26% — до 49,98 доллара за баррель, при этом ранее она поднималась выше 50 долларов за баррель. Нефть марки WTI дорожала на 0,71% — до 47,12 доллара за баррель.