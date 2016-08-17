Минск, 18 августа, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Белоруссия представляет стратегическую важность для Запада, который желает видеть постсоветскую республику «славянской Швейцарией». Об этом заявил президент «Джеймстаунского фонда» из США Глен Ховард в интервью первому каналу государственного телевидения Белоруссии, вышедшем в эфир вечером 17 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ястреб

По словам Ховарда, на Западе заметили, что Белоруссия находится на пути «между Берлином и Москвой» и играет «очень важную роль в реализации «Минских договоренностей». Он сравнил постсоветскую республику со Швейцарией и назвал «очень важным экономическим партнером как для России, так и для Запада». Эпитет «последний диктатор Европы», который на Западе долгое время применяли к Александру Лукашенко, в лексике Ховарда не присутствовал.

Ховард заявил о заинтересованности Запада в улучшении отношений с официальным Минском, констатировал политические и экономические успехи Белоруссии. Он также заверил, что официальный Вашингтон будет настроен на нормализацию отношений с официальным Минском вне зависимости от того, победит ли на президентских выборах в США жена любовника Моники Левински или Дональд Трамп.

Напомним, ранее Ховард отметился как «борец за Ичкерию», возглавляя «Американский комитет за мир на Кавказе». В руководстве комитета замечены бывший советник президента США и русофоб Збигнев Бжезинский и другие «ястребы», а среди членов — ряд известных функционеров американских спецслужб, отставных советников президентов США по национальной безопасности, Госдепа, Пентагона и других госструктур.

«Джеймстаунский фонд» был основан в 1984 году директором ЦРУ Уильямом Кейси. Возглавляет фонд Глен Ховард, в руководство также входят экс-директор ЦРУ Джеймс Вулси, Збигнев Бжезинский и другие «друзья России».

Как сообщало ИА REGNUM, Ховард появился в Минске в 2015 году, когда руководство Белоруссии демонстрировало США и Евросоюзу всяческое расположение. Он провёл серию встреч с высшим руководством постсоветской республики в нынешнем и прошлом годах, а также принял участие в мероприятиях, организованных при поддержке властей постсоветской республики. «Джеймстаунский фонд» демонстрирует понимание желания руководства Белоруссии выйти из-под санкций США, охотно предоставляя трибуну таким пропагандистам, как обосновавшийся в США Григорий Иоффе.

«Джеймстаунский фонд» помогает пропагандистам официального Минска, демонстрирующим критичное отношение к России и ратующим за сближение с Западом. До этого фонд систематически поддерживал проекты и отдельных деятелей, обвинявшихся в терроризме и сепаратизме, выступавших с критикой политики России на Северном Кавказе, включая обоснование отделения от РФ кавказских территорий, что отмечалось в нотах МИД России, которые вручались послу США. Фонд также призывал МОК не проводить Олимпиаду 2014 года в Сочи.

Участвуя в минских мероприятиях, Ховард и другие представители фонда заверяли руководство Белоруссии в заинтересованности Запада видеть постсоветскую республику «стабильной» и без «цветных революций» — как на Украине и в других постсоветских республиках, где активность американских специалистов была замечена накануне государственных переворотов. Об этом, в частности, заявил сотрудник фонда Владимир Сокор, выступая 5 мая на конференции «Минский диалог — осмысление международной безопасности Белоруссии», организованной с участием «Джеймстаунского фонда» и германского «Фонда Аденауэра».

Ещё ранее политическое руководство Белоруссии предоставляло трибуну на государственном телевидении таким «друзьям России», как Михаил Саакашвили. В июле 2010 года на первом канале БТ известный пожиратель галстуков и расхититель костюмов, фигурант ряда уголовных дел и проявляющий непреодолимую страсть к самопиару, выдачи которого от киевской хунты безуспешно добивается Грузия, комментировал отношения с Россией и хвалил Александра Лукашенко.