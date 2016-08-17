«Хватит и того, что «минималку» в Латвии поднимут на 10 евро»
Рига, 17 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Прирост минимальной зарплаты в Латвии не должен быть стремительнее, чем рост экономики страны в целом. Поэтому вопрос об увеличении размера «минималки» следует тщательно проанализировать, заявил премьер Латвии Марис Кучинскис, сообщает портал Rus.delfi.lv. Он также отметил, что, по его мнению, в 2017 году населению Латвии должно хватить и того, что минимальную зарплату повысят на 10 евро.
По мнению главы Кабинета министров, увеличение «минималки» не должно происходить стремительно, так как слишком быстрое увеличение этого показателя таит в себе риски для латвийской экономики. Например, предприниматели не захотят платить больше и попросту уменьшат число рабочих часов для своих работников.
В свою очередь, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отметила, что быстрое повышение минимальной зарплаты не будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионах.
Она пояснила, что развитие латвийских регионов очень различается и после экономического кризиса больше всего новых рабочих мест возникло в Риге и ее окрестностях. В Земгале новых рабочих мест было создано не очень много, намного хуже ситуация в Курземе и Видземе, но самая плохая — в Латгалии. И если на работодателей взвалить новое бремя, увеличив минимальную зарплату, это не будет побуждать их создавать новые рабочие места.
Министр также добавила, что быстрое повышение минимальной зарплаты не окажет особого влияния в Риге и ее окрестностях, а в регионах она приблизится к уровню средних зарплат.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма директор департамента анализа народного хозяйства Министерства финансов Инта Васараудзе заявила, что минимальную зарплату в стране было бы разумно повысить на 10 евро. Также министр благосостояния Янис Рейрс ранее заявлял, что в Латвии самая маленькая минимальная зарплата среди стран Прибалтики — 370 евро в месяц, поэтому министерство считает, что эту сумму необходимо поднять до 400−410 евро.
В свою очередь, по итогам опроса, проведенного латвийским изданием «Dienas Bizness», местные предприниматели полагают, что такой шаг приведет к падению качества труда — они уверены, что без сопутствующего повышения производительности труда, увеличивать оклады работникам нельзя. В результате этого, предприятия станут менее конкурентоспособными, полагают бизнесмены.
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