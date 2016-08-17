Рига, 17 августа, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Прирост минимальной зарплаты в Латвии не должен быть стремительнее, чем рост экономики страны в целом. Поэтому вопрос об увеличении размера «минималки» следует тщательно проанализировать, заявил премьер Латвии Марис Кучинскис, сообщает портал Rus.delfi.lv. Он также отметил, что, по его мнению, в 2017 году населению Латвии должно хватить и того, что минимальную зарплату повысят на 10 евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Медленный прирост

По мнению главы Кабинета министров, увеличение «минималки» не должно происходить стремительно, так как слишком быстрое увеличение этого показателя таит в себе риски для латвийской экономики. Например, предприниматели не захотят платить больше и попросту уменьшат число рабочих часов для своих работников.

В свою очередь, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отметила, что быстрое повышение минимальной зарплаты не будет способствовать созданию новых рабочих мест в регионах.

Она пояснила, что развитие латвийских регионов очень различается и после экономического кризиса больше всего новых рабочих мест возникло в Риге и ее окрестностях. В Земгале новых рабочих мест было создано не очень много, намного хуже ситуация в Курземе и Видземе, но самая плохая — в Латгалии. И если на работодателей взвалить новое бремя, увеличив минимальную зарплату, это не будет побуждать их создавать новые рабочие места.

Министр также добавила, что быстрое повышение минимальной зарплаты не окажет особого влияния в Риге и ее окрестностях, а в регионах она приблизится к уровню средних зарплат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма директор департамента анализа народного хозяйства Министерства финансов Инта Васараудзе заявила, что минимальную зарплату в стране было бы разумно повысить на 10 евро. Также министр благосостояния Янис Рейрс ранее заявлял, что в Латвии самая маленькая минимальная зарплата среди стран Прибалтики — 370 евро в месяц, поэтому министерство считает, что эту сумму необходимо поднять до 400−410 евро.

В свою очередь, по итогам опроса, проведенного латвийским изданием «Dienas Bizness», местные предприниматели полагают, что такой шаг приведет к падению качества труда — они уверены, что без сопутствующего повышения производительности труда, увеличивать оклады работникам нельзя. В результате этого, предприятия станут менее конкурентоспособными, полагают бизнесмены.

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