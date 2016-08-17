Москва, 17 августа, 2016, 15:25 — ИА Регнум. В Омской и Тверской областях, Пермском крае не проведены конкурсные процедуры в полном объеме по неотложному ремонту дорожной сети на средства системы «Платон». В ряде субъектов РФ завершение работ запланировано уже после окончания дорожного сезона — в октябре-ноябре 2016 года. Об этом сегодня, 17 августа, заявил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Григорий Прокуронов на селекторном совещании с регионами.

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«Данные регионы должны ускорить темпы производства работ, подведомственные Росавтодору ФКУ взять на контроль исполнение», — отметил Прокуронов.

Вместе с тем в ведомстве назвали лучшие регионы по выполненным объемам ремонта на региональной и местной дорожной сети. В высокой степени готовности находятся объекты в Архангельской области со сроком завершения работ в конце августа — начале сентября, в Вологодской области выполнено более 90% от объема работ, в Республике Удмуртия ремонтные работы выполнены на 50% объектов, столько же в Сыктывкаре. Дорожные работы в соответствии с графиком идут также в Алтайском крае и Калмыкии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с решением правительства РФ из средств федерального бюджета 25 регионам направлено 10,8 млрд рублей для приведения в нормативное состояние автодорог регионального (межмуниципального) и местного значения, а также улично-дорожной сети в населенных пунктах.

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