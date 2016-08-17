Москва, 17 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа, в Калининградской области началось летно-тактическое учение смешанной вертолетной эскадрильи морской авиации Балтийского флота, сообщили в Минобороны РФ.

Противолодочный и поисково-спасательный вертолёт Ка-27

В плановом учении принимают участие более 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота.

В ходе учебных мероприятий пилотам предстоит выполнить свыше 20 плановых вылетов, произвести десятки пусков торпед и неуправляемых ракет, более 500 выстрелов из авиационных пушек.

Специалисты наземных служб выполнят комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи и радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах.

Учение продлится в течение нескольких суток.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 августа, в Вооруженных силах РФ началось несколько крупных учений. Так, в Центральном ВО по учебной тревоге подняты МиГ-31 и Су-24. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проводят тренировки по противодействию терроризму. А 15 августа российская корабельная ударная группа (КУГ) начала тактические манёвры в восточной части Средиземного моря — на основе плана боевой подготовки Военно-морского флота (ВМФ).

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